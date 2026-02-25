Galmés presenta los avales y apunta a la reelección como líder del PP de Mallorca «para volver a ganar»

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha presentado este miércoles los avales de su candidatura para renovar la presidencia de su partido en Mallorca, donde ha contado con 3.155 firmas, que incluyen adhesiones de todos los pueblos de la isla.

El dirigente popular ha señalado que su objetivo es volver a ganar las elecciones de 2027 para consolidar «todas las políticas que los ciudadanos de la isla avalaron en 2023», cuando el PP ganó las elecciones en el Parlament, en el Consell de Mallorca y en los Consells de Menorca e Ibiza.

«Por eso se están presentando en estos momentos, ante el Comité Organizador, todas estas firmas y, sobre todo, implicando a todos los afiliados para que el día del Congreso Insular sea una fiesta en la que todo el mundo pueda participar y aportar», ha afirmado.

La celebración del XVI Congreso Insular del PP, anunciada este mes de febrero, tiene como objetivo renovar los órganos de dirección del partido a nivel insular. La cita tendrá carácter asambleario, lo que permitirá la participación directa de todos los afiliados que cumplan los requisitos establecidos.

La comisión organizadora estará presidida por el alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, mientras que la vicepresidencia estará ocupada por la directora insular de Urbanismo del Consell de Mallorca, María José Frau.

Galmés sigue la estela de Jaime Martínez, el alcalde de Palma, que el pasado viernes presentó los avales de su candidatura para su reelección al frente del partido. Y lo ha hecho animando a socialistas, separatistas de Més per Palma, Unidas Podemos (UP) y Vox a hacer trabajo de oposición porque, a su juicio, «poca hacen».

Lo aseguró al ser preguntado por las previsiones que maneja para las elecciones municipales de 2027, en el acto de presentación de los 812 avales que respaldan su candidatura en el Congreso del PP de Palma, que se celebrará el próximo 14 de marzo.