Galmés optará a la reelección como presidente del PP de Mallorca

El presidente del PP de Mallorca y del Consell Insular, Llorenç Galmés, optará a la reelección en su cargo al frente del partido en el próximo congreso, que tendrá lugar el próximo 19 de abril.

Así lo ha adelantado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la Junta Directiva de este jueves en la que queda convocado el próximo congreso de la formación.

Galmés ha anunciado que comunicará a la militancia su intención de volver a optar a la presidencia del partido. Lo hará, ha dicho, «muy ilusionado y con más experiencia que la última».

«Y en una situación diferente, porque hace cuatro años no pudo haber participación física en el congreso por causa del coronavirus. El 19 de abril será una fiesta en la que podrán participar todos los afiliados y los mallorquines que se quieran acercar», ha subrayado.

Preguntado al respecto, el también presidente del Consell de Mallorca ha asegurado que, por el momento, nadie le ha comunicado que presentará una candidatura alternativa, así que previsiblemente no contará con competidores.

«Creo que la candidatura es una candidatura de unidad, con la que todos los pueblos de Mallorca se sienten representados y que afronta las diferentes particularidades de los diferentes municipios», ha apuntado.

También ha considerado que se trata de un proyecto «continuista» y que parte de una situación diferente a la del último congreso, cuando el PP estaba en la oposición en el Govern, el Consell de Mallorca y buena parte de los ayuntamientos.

El suyo, ha reivindicado, es un proyecto que persigue el objetivo de volver a ganar las elecciones municipales, insulares y autonómicas el año que viene.

«Somos un partido más unido que nunca y preparados para hacer frente a cualquier reto, como aumentar el número de alcaldías, que actualmente tenemos 26, y volver a ser la fuerza más votada», ha incidido.

Aunque lo ha dejado en manos de la dirección del partido, no ha descartado presentarse de nuevo como candidato al Consell de Mallorca en los próximos comicios insulares.

«Eso son futuribles y en estos momentos presentaré mi candidatura a la presidencia del PP de Mallorca. Será el partido quien diga qué persona debe encabezar el proyecto en el Consell de Mallorca y yo estaré a su disposición para lo que haga falta», ha zanjado.

En la Junta Directiva de este jueves también ha aprobado el comité organizador del congreso, que presidirá el alcalde de Maria y presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Jaume Ferriol, y la redacción de una ponencia de estatutos que coordinará la diputada en el Parlament Marga Durán.

El PP ha renovado ya 33 de sus juntas locales y el próximo mes de marzo hará lo propio el partido de Palma.