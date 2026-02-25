Parece el Gran Cañón pero sin salir de España: la impresionante ruta que casi nadie conoce

El Cerro del Hierro, ubicado en el norte de la provincia de Sevilla, es un monumento natural y antiguo poblado minero que se encuentra a 689 metros sobre el nivel del mar. A sólo cinco kilómetros de San Nicolás del Puerto, este paraje forma parte del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y está declarado Monumento Natural desde 2003 debido a su singularidad geológica y paisajística. Su formación kárstica, rica en minerales de hierro, fue objeto de explotación minera desde la época romana hasta mediados del siglo XX. El cerro alberga un ecosistema diverso, donde especies vegetales y animales únicas prosperan entre los bosques de alcornoque y calizas. Se pueden encontrar helechos, así como plantas rupícolas y aromáticas que enriquecen la flora local.

Entre la fauna, destacan el búho real y la cigüeña negra, además de diversas aves que habitan en sus formaciones rocosas. Recientemente, el presentador Jesús Calleja visitó el Cerro del Hierro para grabar un episodio de su programa «Volando Voy», destacando su belleza y singularidad. La antigua ruta ferroviaria que servía a la mina se ha convertido en la Vía Verde de la Sierra Norte, una ruta accesible para senderistas y ciclistas, permitiendo a los visitantes explorar la historia y el paisaje de éste fascinante lugar.

Cerro del Hierro en Sevilla

El Monumento Natural Cerro del Hierro, situado entre Constantina y San Nicolás del Puerto en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, destaca por su impresionante paisaje que combina la acción de la naturaleza y del ser humano.

Este paraje, con un interesante paleokarst, alberga un bosque de alcornoque en excelente estado de conservación y una rica diversidad de especies vegetales, incluyendo helechos en peligro de extinción.

La fauna también es notable, con aves como el búho real y la cigüeña negra, así como otros pájaros que habitan el área a lo largo del año. Históricamente, el cerro fue objeto de explotación minera desde la época romana, lo que resultó en formaciones geológicas únicas, como agujas y dolinas, moldeadas por la erosión de las calizas.

Restos de su pasado minero, como un antiguo trazado ferroviario, ahora forman parte de la Vía Verde de la Sierra Norte, que permite a los visitantes recorrer la zona a pie o en bicicleta. El sendero Cerro del Hierro invita a explorar galerías y túneles, ofreciendo una experiencia inolvidable en otoño y primavera.

Constantina

Constantina, situada en la Sierra Morena y a aproximadamente 87 kilómetros de Sevilla, es un destino turístico que ofrece una amplia gama de actividades para los entusiastas del deporte al aire libre y los aficionados a la historia. Éste encantador pueblo destaca por su arquitectura blanca, mansiones históricas y su castillo, declarado Bien de Interés Cultural en 1985.

La historia de Constantina abarca varios periodos significativos. En la Edad Antigua, se han encontrado vestigios de ocupación humana en las cuevas cercanas, que datan de la época calcolítica. La localidad se consolidó como un importante enclave comercial debido a su ubicación estratégica, siendo un punto de conexión entre el Valle del Guadalquivir y Lusitania, y también por la minería de cobre y plata.

Durante la Edad Media, Constantina se desarrolló bajo dominio musulmán, y su urbanismo se centró en el barrio de la Morería. Fue conquistada por Fernando III en 1247, convirtiéndose en villa de realengo en 1258. En la Edad Moderna, la ciudad pasó a ser administrada por el Concejo de Sevilla y se mantuvo relevante hasta la invasión francesa en 1810, que dejó una huella dolorosa en su historia.

Los visitantes pueden disfrutar de una gastronomía local rica en carnes de caza, embutidos y platos singulares como las ancas de rana. En el Paseo de la Alameda, el ambiente vibrante y la buena comida son los protagonistas. Las destilerías locales ofrecen la oportunidad de aprender sobre la elaboración de anís y licor de guindas.