El depredador sexual colombiano de Palma, detenido de nuevo y ya acumula más de 10 ataques a mujeres

Agentes de la Policía Nacional han detenido nuevamente en Palma a un joven depredador sexual de origen colombiano como presunto autor de varios ataques indiscriminados a mujeres en la vía pública mientras circulaba en patinete eléctrico o bicicleta. Según ha informado la Policía, los hechos más recientes se remontan a finales de enero, cuando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) recibió aviso de que un hombre que circulaba en patinete comenzó a perseguir a una mujer que caminaba por la zona del Parc de la Mar y el Paseo Marítimo de Palma.

En un momento dado, el sospechoso se aproximó a la víctima y presuntamente le realizó tocamientos de carácter sexual en sus zonas íntimas antes de huir del lugar. Minutos después, regresó al mismo sitio y volvió a agredir a la mujer de la misma manera, abandonando finalmente la zona.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto agresor, quien ya había sido detenido en varias ocasiones durante el año anterior por hechos de similar naturaleza. Una vez localizado, el hombre fue detenido por la UFAM como presunto responsable de un delito de agresión sexual. La investigación continúa abierta para determinar si pudieran existir más víctimas vinculadas con este individuo.

Se trata del mismo hombre que protagonizó otra serie de agresiones en 2025, cuando fue detenido en Palma por tres delitos de agresión sexual a mujeres en la vía pública. En aquel entonces, el hombre abordaba a las víctimas en el barrio de Foners, sometiéndolas a tocamientos en zonas íntimas mientras circulaba en bicicleta. Ese individuo ya había sido arrestado previamente por cometer agresiones similares contra otras siete mujeres en la vía pública, sumando un total de diez víctimas conocidas hasta el momento.

En los casos anteriores, las víctimas relataban haber sido atacadas mientras caminaban tranquilamente por la calle. Algunas fueron abordadas mientras el agresor circulaba en bicicleta, y otras mientras iba a pie, utilizando un patrón de conducta muy similar en todos los casos. Tras recibir las denuncias, la UFAM desplegó varios dispositivos de localización y seguimiento, logrando finalmente identificar al hombre y detenerlo el pasado viernes sobre las 20:30 horas en la estación intermodal de Palma como presunto autor de tres nuevos delitos de agresión sexual.

La investigación sigue abierta, con especial atención a la información que podría contener el terminal telefónico intervenido el pasado mes de mayo, con el objetivo de determinar si existen más víctimas relacionadas con el agresor. Los investigadores insisten en que el hombre constituye un peligro para la vía pública debido a su reiterada conducta delictiva, y llaman a cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares a presentar denuncia ante la Policía para esclarecer la totalidad de los delitos cometidos.