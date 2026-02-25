Cuatro menores roban un coche en Palma, huyen a toda velocidad y acaban envueltos en llamas tras un accidente

La Guardia Civil ha detenido a cuatro menores de entre 15 y 17 años como presuntos responsables del robo de un vehículo que terminó completamente siniestrado tras una conducción a gran velocidad en la zona de Ses Rotgetes de Canet, en el municipio mallorquín de Esporles. El episodio, que bien podría recordar a una escena de película, acabó con el coche ardiendo.

Los hechos se remontan al pasado sábado 21 de febrero, cuando una patrulla de la Benemérita recibió un aviso alertando de un vehículo que se estaba incendiando en Esporles. Ante la gravedad de la situación, varios agentes se desplazaron rápidamente hasta el lugar, donde hallaron un coche accidentado envuelto en llamas.

Todo apuntaba a que el siniestro se había producido a causa de un exceso de velocidad, una combinación que rara vez termina bien, como volvió a quedar demostrado.

Sin embargo, al llegar los agentes comprobaron que no había nadie en el interior ni en las inmediaciones del vehículo. Los ocupantes habían abandonado el lugar antes de la llegada policial, lo que obligó a iniciar una investigación para identificar a los responsables y reconstruir lo sucedido.

Horas después, las gestiones realizadas por el Instituto Armado permitieron descubrir que el coche había sido robado previamente en la localidad de Palma, apenas unas horas antes del aparatoso accidente. A partir de ahí, los agentes continuaron con diversas actuaciones que finalmente condujeron a la identificación de hasta cuatro menores implicados en los hechos.

Finalmente, los jóvenes fueron detenidos este pasado martes 24 de febrero como presuntos autores de un delito de robo y uso de vehículo, además de un delito de daños que superan los 27.000 euros. Tras su arresto, los adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Palma, que se hará cargo de las actuaciones correspondientes.