Mallorca se proyecta en el Festival de Málaga como plató audiovisual y destino de rodajes sostenibles

La Mallorca Film Commission ha participado en el área de industria del Festival de Cine de Málaga, celebrado del 6 al 15 de marzo en la capital de la Costa del Sol, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la isla como escenario de rodajes y acompañar a los proyectos audiovisuales vinculados a Mallorca presentes en el certamen.

Durante estos días, Mallorca ha estado representada en el MAFIZ, el espacio profesional del festival, a través de una agenda de encuentros con productores, film commissions y agentes del sector audiovisual. La delegación también ha participado en la Asamblea General de socios de Spain Film Commission, además de mantener reuniones profesionales y asistir a actividades de networking orientadas a generar nuevas oportunidades de colaboración dentro de la industria.

Con esta presencia, la isla ha reforzado su proyección como plató audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en valor la diversidad de sus localizaciones, la red de profesionales especializados y el tejido empresarial que respalda la producción cinematográfica y televisiva, informa en un comunicado el Departamento de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca.

El impulso al sector audiovisual forma parte de la estrategia de diversificación económica de Mallorca, orientada a consolidar una industria cultural capaz de generar empleo cualificado, dinamizar la actividad económica y ampliar la proyección exterior de la isla.

La participación en el festival también ha permitido visibilizar y respaldar proyectos vinculados a Baleares que han formado parte de la programación del certamen. Entre ellos, destacan producciones impulsadas por creadores y productoras del archipiélago, como La carn, largometraje de Mansalva Films dirigido por Joan Porcel; Los días azules, cortometraje documental de Javier Lerín producido por El Obrador de lo Real; El ressò de la mirada, cortometraje documental de Carles Bover; Instrucciones para cocinar un pollo a baja temperatura, cortometraje de ficción de Olivia Declán; Angoixa, cortometraje de ficción de Andreu Fullana; Mallorca confidencial, largometraje dirigido por David Ilundain y coproducido por Cinètica Produccions; Sa filla bastarda, largometraje de Olivia Declán; Les convulsions, producción de Cinètica Produccions dirigida por Luis Ortas; Engabiat, de Joan Maura, y De Madrid al cielo, de Baldufa Films.

Asimismo, durante el festival también se asistió al estreno de Mallorca confidencial, dirigida por David Ilundain y coproducida por Cinètica Produccions, que se celebró en el Cine Albéniz, una de las sedes principales del certamen.