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Mallorca se proyecta en el Festival de Málaga como plató audiovisual y destino de rodajes sostenibles

El objetivo es reforzar la proyección de la isla como plató audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional

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La representación del Consell de Mallorca en el Festival de Cine de Málaga.

La Mallorca Film Commission ha participado en el área de industria del Festival de Cine de Málaga, celebrado del 6 al 15 de marzo en la capital de la Costa del Sol, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la isla como escenario de rodajes y acompañar a los proyectos audiovisuales vinculados a Mallorca presentes en el certamen.

Durante estos días, Mallorca ha estado representada en el MAFIZ, el espacio profesional del festival, a través de una agenda de encuentros con productores, film commissions y agentes del sector audiovisual. La delegación también ha participado en la Asamblea General de socios de Spain Film Commission, además de mantener reuniones profesionales y asistir a actividades de networking orientadas a generar nuevas oportunidades de colaboración dentro de la industria.

Con esta presencia, la isla ha reforzado su proyección como plató audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en valor la diversidad de sus localizaciones, la red de profesionales especializados y el tejido empresarial que respalda la producción cinematográfica y televisiva, informa en un comunicado el Departamento de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca.

El impulso al sector audiovisual forma parte de la estrategia de diversificación económica de Mallorca, orientada a consolidar una industria cultural capaz de generar empleo cualificado, dinamizar la actividad económica y ampliar la proyección exterior de la isla.

La participación en el festival también ha permitido visibilizar y respaldar proyectos vinculados a Baleares que han formado parte de la programación del certamen. Entre ellos, destacan producciones impulsadas por creadores y productoras del archipiélago, como La carn, largometraje de Mansalva Films dirigido por Joan Porcel; Los días azules, cortometraje documental de Javier Lerín producido por El Obrador de lo Real; El ressò de la mirada, cortometraje documental de Carles Bover; Instrucciones para cocinar un pollo a baja temperatura, cortometraje de ficción de Olivia Declán; Angoixa, cortometraje de ficción de Andreu Fullana; Mallorca confidencial, largometraje dirigido por David Ilundain y coproducido por Cinètica Produccions; Sa filla bastarda, largometraje de Olivia Declán; Les convulsions, producción de Cinètica Produccions dirigida por Luis Ortas; Engabiat, de Joan Maura, y De Madrid al cielo, de Baldufa Films.

Asimismo, durante el festival también se asistió al estreno de Mallorca confidencial, dirigida por David Ilundain y coproducida por Cinètica Produccions, que se celebró en el Cine Albéniz, una de las sedes principales del certamen.

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