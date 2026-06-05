Pedro Sánchez dispara la paguita en Baleares: la cobran un 22% más que hace un año y un tercio son extranjeros

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en el mes de mayo a un total de 9.901 hogares en Baleares con 30.123 beneficiarios, de los que 13.382 son niños y adolescentes que perciben el complemento de ayuda para la infancia, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ello supone un incremento del 21,96% en el número de hogares y del 21,43% en los beneficiarios en comparación con el mismo mes de 2025.

En el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, 6.620 hogares lo recibieron en el quinto mes del año, con una ayuda media de 137,31 euros por menor y de 67,06 euros por hogar con menores.

La cuantía media de la prestación del IMV en marzo ha sido de 527,93 euros al mes por hogar y la nómina actual supera los 5,5 millones de euros.

En cuanto al perfil de quienes perciben la prestación en las Islas, 6.040 titulares del IMV son mujeres frente a 3.861 hombres, y la edad media de la persona titular se sitúa en 46,51 años. En cuanto al origen, 6.981 son nacionales y 2.917 extranjeros.

El Ingreso Mínimo Vital es una de las ayudas que más piden los españoles que viven en una situación precaria, pero también es cierto que hasta hace poco no lo pedían, creyendo que al vivir todavía con sus padres, automáticamente quedaban fuera de la ayuda.

Una idea que se ha ido extendiendo bastante en los últimos años, especialmente entre jóvenes que tuvieron que regresar a casa tras quedarse sin trabajo o entre quienes no han conseguido estabilizar su situación económica pese a llevar tiempo trabajando de forma intermitente. Sin embargo, la normativa que rige el IMV funciona exactamente así.

De hecho, la propia Seguridad Social contempla situaciones en las que una persona puede solicitar el IMV aunque comparta vivienda con sus padres. Y eso está haciendo que bastantes ciudadanos estén revisando ahora si realmente cumplen los requisitos, porque muchos ni siquiera sabían que esa opción existía.

Pero, además, otra de las cosas que más sorpresa provoca es que el IMV también puede cobrarse mientras se recibe el paro, siempre que los ingresos sigan estando por debajo de ciertos límites. Por eso, en los últimos meses han aumentado mucho las consultas de personas que intentan entender si pueden compatibilizar ambas ayudas o si el hecho de vivir con familiares las deja fuera automáticamente.