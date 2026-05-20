El Gobierno de Pedro Sánchez extiende su bono cultural joven a los menores extranjeros no acompañados (menas) que cumplen 18 años. Ésta es la paga de 400 euros que entrega a los jóvenes que alcanzan cada año la mayoría de edad. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha asegurado que empezará a hacerse desde este ejercicio, mientras que fuentes de Cultura apuntan que lleva haciéndose desde 2022, cuando se lanzó esta ayuda.

La ministra portavoz ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que «este año» se ampliará a los «jóvenes extranjeros ex tutelados». Es decir, los menores extranjeros no acompañados (menas) que dejan de ser menores, adquieren la mayoría de edad y, por tanto, dejan de estar amparados por la tutela del Estado.

«Este año se amplía y refuerza el alcance social de la medida, puesto que también podrán ser beneficiarios los solicitantes de asilo o las personas acogidas a protección temporal, así como los jóvenes extranjeros ex tutelados que se encuentran en trámites de obtener su permiso de residencia», ha detallado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Cultura, encabezado por el dirigente de Sumar Ernest Urtasun, han recalcado que ésta no es una novedad —a la vez que muestran su sorpresa por el anuncio de la portavoz— y que la realidad es que se lleva entregando la ayuda de 400 euros a los menores ex tutelados desde que se puso en marcha esta medida, es decir, desde 2022.

«Mayor igualdad de oportunidades»

Uno de los cambios que sí ha anunciado Urtasun este martes es que intentarán «garantizar una mayor igualdad de oportunidades a través del bono cultural». El ministro ha puesto el acento especialmente en que tratarán de que «todos los jóvenes» del país puedan acceder al bono cultural, sobre todo, «los jóvenes en entornos más desfavorecidos». «Son los que ahora no acceden al bono», valora el titular de Cultura. El objetivo de la cartera dirigida por el político de Sumar es pasar del 70% de uso y hacer un salto al 80% o al 85%».

«Lo que hemos visto después de muchos estudios del Ministerio de Cultura es que son los jóvenes en zonas más desfavorecidas y entornos más desfavorecidos los que no tienen acceso al bono cultural», ha incidido el ministro.

Urtasun ha puesto en valor que una de las primeras medidas que introducirá este nuevo bono cultural es que van a «realizar acuerdos con entidades del tercer sector» para que todos los jóvenes «independientemente de su origen, de su renta o de su entorno», puedan acceder a esta ayuda y dar un «pequeño salto» de modo que el bono cultural pase de llegar al 70% del público objetivo al «80% o al 90% de uso».

El bono cultural es una ayuda de 400 euros dirigida a jóvenes que cumplen 18 años en 2026 (es decir, personas nacidas en 2008). Este dinero podrán gastarlo en productos culturales como libros, música, cine, teatro, suscripciones digitales. De forma novedosa, este año también podrán gastarse en «creación cultural». Por ejemplo, en instrumentos musicales, talleres o cursos para formarse en el ámbito cultural.

Bono para el Valle de los Caídos

El Gobierno ha promocionado el bono cultural para que los jóvenes visiten este conjunto monumental levantado por el régimen franquista. En la web de Patrimonio Nacional se informa del sistema de entradas para el Valle de los Caídos. En la página de este organismo, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, puede leerse lo siguiente: «Visita apta para su compra con el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura».

Patrimonio Nacional explica que es «una plataforma habilitada para el uso del mismo tras haber sido calificada por parte del Ministerio de Cultura como Entidad Adherida del programa Bono Cultural Joven».

«En Patrimonio Nacional podrás adquirir entradas de las categorías Artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales del Bono Cultural Joven. Es decir, tendrás hasta 200 euros para gastar en entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, exposiciones o festivales», añaden desde el organismo público.