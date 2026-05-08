Los beneficiarios en Baleares de la paguita de Pedro Sánchez suben un 17,6% y casi la mitad son extranjeros

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en abril a un total de 9.674 hogares en Baleares con 29.504 beneficiarios, de los que 13.142 son niños y adolescentes que perciben el complemento de ayuda para la infancia, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ello supone un incremento del 17,2% en el número de hogares y del 17,66% en los beneficiarios en comparación con el mismo mes de 2025, con una cuantía media por beneficiario de 174,07 euros y de 530,88 euros por hogar.

En el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, 6.472 hogares lo recibieron en abril, con una ayuda media de 137,19 euros por menor y de 66,90 euros por hogar con menores.

En cuanto al perfil de quienes perciben la prestación en las Islas, 5.889 titulares del IMV son mujeres frente a 3.785 hombres, y la edad media de la persona titular se sitúa en 46,47 años. En cuanto al origen, 6.815 son nacionales y 2.856 extranjeros.

En el conjunto del país, la última estadística refleja que el IMV ha llegado en abril a un total de 846.454 hogares y en 581.054 de ellos viven menores.

Las largas colas que se acumulan a diario frente a las oficinas de la Seguridad Social en la calle Pere Dezcallar i Net de Palma aventuraban lo que iba a suceder. OKBALEARES alertó en enero de que este año las colas habían triplicado su longitud. Hoy, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman que el número de beneficiarios de la paguita de Pedro Sánchez se ha disparado un 17% en Baleares.

El interés por una pensión contributiva, la merecida paga tras la jubilación, tiene presencia mínima en estas colas, atendiendo a la edad de las personas que aguardan su turno. En apariencia física, los candidatos a pedir su jubilación apenas alcanzan el 10%. Todo lo demás que figura en las pacientes colas son inmigrantes de toda procedencia y mayoritariamente son mujeres.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica de la Seguridad Social diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.