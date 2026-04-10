Las largas colas lo anunciaban: la ‘paguita’ de Pedro Sánchez se dispara un 17% en Baleares

Las largas colas que se acumulan a diario frente a las oficinas de la Seguridad Social en la calle Pere Dezcallar i Net de Palma aventuraban lo que iba a suceder. OKBALEARES alertó en enero de que este año las colas habían triplicado su longitud. Hoy, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman que el número de beneficiarios de la paguita de Pedro Sánchez se ha disparado un 17% en Baleares.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en marzo a un total de 9.441 hogares en Baleares con 28.831 beneficiarios, de los que 12.963 son niños y adolescentes que perciben el complemento de ayuda para la infancia, según la última estadística publicada por el ministerio.

Ello supone un incremento del 17,43% en el número de hogares y del 17,87% en los beneficiarios en comparación con el mismo mes de 2025.

En marzo, en un 69,94% de las familias beneficiarias del IMV en Baleares (6.603 hogares) conviven con menores, de las cuales 1.645 son familias monoparentales.

En el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, 6.303 hogares lo recibieron en marzo, con una ayuda media de 137,19 euros por menor y de 66,70 euros por hogar con menores.

Igualmente, la cuantía media de la prestación del IMV en marzo ha sido de 534,20 euros al mes por hogar y la nómina actual supera los 5,6 millones de euros.

En cuanto al perfil de quienes perciben la prestación en las Islas, 5.722 titulares del IMV son mujeres frente a 3.719 hombres, y la edad media de la persona titular se sitúa en 46,48 años. En cuanto al origen, 6.639 son nacionales y 2.800 extranjeros.

En el conjunto del país, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a un total de 829.399 hogares en los que viven 2,53 millones de personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El interés por una pensión contributiva, la merecida paga tras la jubilación, tiene presencia mínima en estas colas, atendiendo a la edad de las personas que aguardan su turno. En apariencia física, los candidatos a pedir su jubilación apenas alcanzan el 10%. Todo lo demás que figura en las pacientes colas son inmigrantes de toda procedencia y mayoritariamente son mujeres.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica de la Seguridad Social diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.