Detenido en Palma por vender pistolas eléctricas y puños americanos a clientes de toda España y enviarlos a domicilio

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 8 de mayo a un hombre en Palma por vender armas prohibidas, como puños americanos o pistolas eléctricas, a clientes de toda España y enviarlas a domicilio a través de una empresa de paquetería.

La investigación, a cargo de la Sección de Información de la Zona de Cataluña de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra y tutelada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Sabadell, determinó que las armas se distribuían desde la capital balear.

Según han detallado en un comunicado, el detenido ofertaba las armas en internet; luego la compraventa se formalizaba mediante aplicaciones de mensajería instantánea y los envíos se realizaban por paquetería.

El hombre ofrecía puños americanos, defensas extensibles y dispositivos conductores de energía tipo táser, consideradas armas prohibidas según el vigente Reglamento de Armas por su peligrosidad. Adquiría todo este material en la República Checa para su distribución a nivel nacional.

Posteriormente, el envío de las armas se realizaba a los domicilios de los compradores a través de paquetería. Los pagos se efectuaban mediante diferentes plataformas, como Bizum o transferencias bancarias.

Durante el registro domiciliario, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra intervinieron diverso material ilícito puesto a la venta, entre el que había esprais de gas pimienta, defensas eléctricas, puños americanos, navajas automáticas y defensas extensibles, además de numerosos productos anabolizantes.