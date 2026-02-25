El Ayuntamiento de Palma inicia la expropiación de los locales para la reforma de la Plaza Mayor

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado la expropiación de los locales para la reforma de la Plaza Mayor, uno de los proyectos estelares del gobierno municipal que lidera el alcalde Jaime Martínez y cuyas obras arrancarán el próximo año.

Una vez adjudicado el proyecto de reurbanización de este céntrico espacio municipal, que cambiará totalmente su actual fisonomía para convertirse en epicentro cultural y comercial del centro histórico de la capital balear, el Consistorio ha comenzado el proceso de expropiación de los locales ubicados en el sótano de la plaza con presupuesto aproximado de 4,2 millones.

Lo ha anunciado este miércoles el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Los trámites afectarían a un total de 25 locales y sus zonas comunes que abarcan una superficie de casi 2.000 metros cuadrados. Bauzà ha calificado esta actuación de «imprescindible» para recuperar las galerías comerciales de esta zona y así poder iniciar después las obras del proyecto de reforma de la céntrica plaza.

Tras esta aprobación inicial, el proyecto se someterá ahora a información pública durante un plazo de un mes, periodo en el que podrán presentarse las alegaciones que se consideren oportunas.

Cabe recordar que el proyecto de reforma de la plaza y mejora de sus accesos nace de un concurso de ideas, del que resultó ganador el equipo formado por Barceló Balanzó Arquitectes y Scob Arquitectura i Paisatge.

Este proceso permitió seleccionar una propuesta «que combina calidad arquitectónica, respeto patrimonial y mejora del uso ciudadano del espacio, contribuyendo a la cohesión social y territorial de Palma».

La intervención plantea una ambiciosa reforma que abrirá las galerías subterráneas y generará una amplia zona central abierta. En concreto, la actuación conectará el final de La Rambla con la plaza, soterrando el acceso al aparcamiento y reconfigurando el conjunto en dos niveles.

En superficie se mantendrá un gran espacio abierto y flexible, mientras que en el nivel inferior (donde actualmente se ubican las galerías) se creará un gran atrio o ágora, eliminando el actual efecto de espacio cerrado y residual. De este modo, las galerías se convertirán en un espacio abierto e integrado en la vida urbana.

Además, la intención del Consistorio es ubicar en la Plaza Mayor el futuro Centro de Interpretación de la Ciudad, un equipamiento clave en el impulso de la candidatura de Palma a Capital Cultural Europea en 2031. Este centro será el punto neurálgico de una red de espacios expositivos, junto a Can Serra y las Torres des Temple, con el objetivo de poner en valor la historia, los orígenes, el patrimonio, la arquitectura y la cultura de la ciudad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento avanza en la recuperación integral de la Plaza Mayor, reforzando su papel como corazón urbano, cultural y social de Palma, ha finalizado Bauzá.