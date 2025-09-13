Las esperadas obras de reurbanización de la céntrica Plaza Mayor de Palma para el final de la legislatura

Las esperadas obras de reurbanización de la Plaza Mayor de Palma arrancarán a final de la legislatura, si todo va bien, y la tramitación del proyecto ganador y la licitación y salida a concurso de unos trabajos presupuestados en torno a 20 millones de euros, no se demora más.

El proceso antes de que los operarios se pongan manos a la obra para reformular este emblemático espacio comercial cerrado a cal y canto por el anterior gobierno de izquierdas que lo mantuvo en ruinas, y que lleva seis años sin actividad alguna tiene muchos aspectos técnicos, administrativos y jurídicos por delante que resolver.

En estos momentos el gobierno municipal que encabeza el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo, está en la fase final de la negociación de algunos detalles clave del proyecto con el equipo que ganó el concurso de ideas convocado y adjudicado en marzo pasado, al estudio Barceló Balanzó arquitectes.

Un gabinete con despacho en Barcelona y Palma, que tenía un plazo de seis meses para redactarlo, y con él que los dos dirigentes del gobierno municipal del PP están discutiendo algunas cuestiones claves del diseño final, como el acceso por la calle Unió, el tramo de túnel que va hacia el parque de Mar o la altura de algunas columnas de la fachada que da a la Rambla.

Todavía queda un proceso largo para la definición de la fase final de contratación, luego vendrá la redacción del proyecto básico y de ejecución que puede llevar otros seis u ocho meses más, y finalmente la licitación y adjudicación de las obras.

Por ello, si todo va bien, es probable que en el primer semestre 2027 puedan empezar los operarios a actuar en la Plaza Mayor en unas obras que se antojan complejas y que ocuparán los cuatro años de la próxima legislatura, entre unas cosas y otras.

La adjudicación fue por 20 millones, pero como es habitual, al final el presupuesto será probablemente más dado que la ambiciosa reforma de la Plaza Mayor de Palma abrirá espacios socioculturales a diferentes niveles, levantará una columnata con miradores en la entrada desde la Rambla e incluirá hasta un anfiteatro.

Además se conservarán e integran elementoss patrimoniales caso de la Rambla, la costa del Teatre Principal, el túnel y el refugio antiaéreo, a los que se les tratará de «dar la importancia que tienen» en pleno corazón del centro histórico de la capital balear.

También se contempla una peatonalización del final de la Rambla, y la creación de unos accesos subterráneos al parking. La intención municipal es dar continuidad a una plataforma única peatonal, que conecte Ramblas y la calle Unió con la plaza del Mercat, para que sea un nuevo espacio de ámbito cultural al unirse con el Teatro Principal y el CaixaFòrum.

En este punto, se empezaría el ascenso a la Plaza Mayor a través de escaleras, ascensor panorámico o unas rampas en el lateral izquierdo. Delante de la fachada de los edificios que dan acceso a la plaza, se ha proyectado una columnata con miradores en distintas alturas.