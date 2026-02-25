Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 24 de febrero

Tras vencer en la noche del martes, El Hormiguero buscaba continuar con su buena racha de audiencias frente a La Revuelta y a First Dates en la primera parte de la noche, donde ha vuelto a destacar el rendimiento de Horizonte, que sigue en plena subida en Cuatro. Por otro lado, la segunda parte de la noche ha estado protagonizada por el final de Renacer, la serie turca que ha ocupado durante los últimos años las noches de los lunes y los martes en Antena 3. La ficción otomana ha vencido sin problemas a GH DÚO y a The Floor, dejando una gran herencia a En tierra lejana, que se mantiene por encima del 13 % en su nuevo capítulo y deja claro que sí que luchará por el liderazgo a partir de ahora contra sus rivales los lunes y martes. Así quedan las audiencias de ayer, martes 24 de febrero de 2026.

El Hormiguero vuelve a perder adeptos en un día en el que todos los programas del mal llamado access prime time han tenido grandes números y las distancias se acortan. Pablo Motos lidera con un 13.3 % de cuota y 1.618.000 espectadores gracias a María Pombo y su marido Pablo Castellano. La Revuelta no mejora, pero se acerca a su rival gracias al 11.1 % y 1.357.000 espectadores de media que consigue, casi calcando el dato del lunes. También recorta distancia First Dates, que vuelve a pasar del 9 % en Telecinco, rindiendo muy bien con un 9.3 % y 1.141.000 espectadores de media.

En Cuatro, Iker Jiménez y su Horizonte vuelven a dar otra alegría a la segunda cadena de Mediaset, logrando uno de los mejores registros desde que pasó al access prime time, con un 8.2 % y 1.008.000 de televidentes. Pese a la subida, El intermedio, de laSexta, sigue perdiendo su batalla con Cuatro y se queda con un 7.5 % y 940.000 espectadores de media.

‘Renacer’ se despide por todo lo alto en las audiencias de ayer

Tras el final de El Hormiguero, Antena 3 siguió dominando con un nuevo capítulo de En tierra lejana (13.6 % de cuota y 956.000 televidentes) y el final de Renacer, emitido a casi la una de la madrugada, que logra un gran 17.2 %, aunque en espectadores la cantidad es baja: 655.000 televidentes. Es seguro que Atresplayer y la web de Antena 3 echarán humo en el día de hoy para los que no pudieron aguantar hasta tan tarde.

El segundo puesto del mal llamado prime time (que cada vez empieza más tarde), se lo lleva La 1 con una nueva entrega de The Floor (12.1 % y 902.000). La tercera es para el regreso de GH DÚO a los martes con una gala especial que decidía la expulsión de Manuel o Carlos Lozano. Jorge Javier Vázquez se queda a apenas tres décimas del segundo puesto con un 11.8 % de cuota y 684.000 espectadores de media, pero mejora mucho los datos conseguidos hace una semana con Universo Calleja (8.1 % y 566.000), que ha desaparecido de la parrilla por el momento.

Código 10 logra en Cuatro un 7.8 % y 452.000 espectadores con la exclusiva de una supuesta nueva víctima de Íñigo Errejón; mientras que Apatrullando sigue sin funcionar en la noche de laSexta (3.7 % y 304.000).