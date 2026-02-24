¿Por qué no se emite esta noche ‘Universo Calleja’? Las razones

Jesús Calleja se ha conseguido hacer con un hueco importante en la programación de Telecinco tras saltar a la principal cadena de Mediaset con su programa Universo Calleja, en el que lleva a famosos de todo tipo a vivir grandes aventuras y superar algunos de sus miedos. Su último programa, emitido el pasado martes, 17 de febrero de 2026, dejó al aventurero herido en el brazo por culpa de una fea caída en bicicleta, obligándole a abandonar el programa y pasar por el quirófano. Pese a todo, la grabación continuó y dejó a Santi Millán, que hasta ese momento era participante de la aventura, como conductor del programa en los días que quedaban de grabación. Una semana después, el programa desaparece de la parrilla de Telecinco, aunque la verdadera razón no es su lesión.

Mediaset anunció que esta temporada del programa de aventuras comenzaría con una primera expedición por Canadá (que terminó pronto para Calleja), pero que seguiría con otro viaje, que ya está grabado y preparado para emitir. En esta segunda expedición, que todavía no se ha podido ver, Jesús y su equipo fueron a China con famosos como Lola Lolita, Sofía Surferss, TheGrefg, IlloJuan, María Pérez, Luis Zahera, Gorka Otxoa, Hiba Abouk, Arantxa Sánchez Vicario y Jordi Roca. Todos ellos han participado en cuatro programas en los que han podido vivir aventuras de todo tipo.

Por último, el cierre de la temporada de Universo Calleja se verá en un último programa con un viaje a Maldivas junto a Laura Madrueño, Lorena Castell y Montoya (ex de La isla de las tentaciones y Supervivientes). Estos programas fueron grabados hace meses, por lo que la lesión de Jesús Calleja no es el motivo para que desaparezca de forma repentina de la noche de los martes.

La cadena de Fuencarral ha decidido cancelar su emisión y recuperar la gala de los martes de GH DÚO, en un intento de acelerar el final del programa de convivencia. El reality, aunque también pasa por un momento complicado de audiencias, está consiguiendo mejores datos que el espacio de Calleja, que en las últimas semanas ha pasado del 8 % de cuota, quedando en tercera posición y sin opciones de liderar, unos datos que no le vienen nada bien a Telecinco, que necesita subir su media mensual a toda costa.

Jorge Javier Vázquez retomará las galas después de tres semanas de ausencia, con el fin de dar más puntos a la media de Telecinco, que sigue pasando por su particular travesía en el desierto tras los enormes cambios en su programación.

El futuro de ‘Universo Calleja’ en Telecinco

Lo que no queda claro es qué pasará con el programa, puesto que después de cerrar la casa de Tres Cantos, comenzará Supervivientes, que se espera que sea el gran bombazo (como cada temporada) en audiencias. El programa de aventuras debería tener, salvo enorme sorpresa, galas los martes, jueves y domingos, por lo que Calleja se volvería a quedar sin sitio.

Un cambio de día, por ejemplo, saltando a las noches de los lunes (cuando finalice Casados a primera vista) o a los miércoles, sería una opción. Otra sería un regreso a Cuatro, cadena en la que se ha emitido durante años y siempre ha cumplido con buenos datos.