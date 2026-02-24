Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito y que más ha dado de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 23 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Rengin y el doctor Reja se ponen manos a la obra para realizar una operación de lo más complicada. Y todo con la firme intención de salvar tanto a una madre como a su bebé.

Lejos de que todo quede ahí, Seren cree firmemente que el mayor problema de Aziz es, indudablemente, que necesita sentirse amado. A pesar de todo, no puede evitar estar absolutamente convencida de que va a ser el mejor padre del mundo. En cuanto a Aziz, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para disculparse por su infidelidad, así como por todo el daño que ha ocasionado en los últimos tiempos. Es algo que no se va a poder perdonar, ni mucho menos. Umay, por su parte, ha enviado sus dibujos a una escuela en Italia para tratar de marcharse fuera a estudiar. Todo ello mientras Reja sorprende a Gülçiçek con una propuesta, y es la de marcharse a vivir juntos. A pesar de todo, lo cierto es que ella siente cierto temor a dejar a su familia, y es algo que no puede evitar.

¿Qué sucede en el capítulo final de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 24 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Aziz quiere el divorcio, por lo que Maral no puede evitar quedarse muy triste. Aun así, ve en esta situación la oportunidad más que perfecta para centrarse en sus metas personales y profesionales, puesto que ya no va a estar más tiempo atada a una relación sin futuro.

Parla y Rengin están más unidas que nunca después de los recientes baches en su relación madre e hija. La joven, finalmente, parece comprender la situación de su madre y su enfermedad. Por si fuera poco, Bahar ha cumplido su sueño de abrir su propia consulta, acompañada de sus seres queridos.

Evren aparece de un momento a otro para felicitar a Bahar, pero también para algo más. ¿En qué consiste, exactamente? En hacerle saber que solicitó la adopción de un niño que se llama Alí. Por si fuera poco, asegura que quiere estar con ella en esta nueva aventura. ¿Será un final feliz para ambos? No te pierdas el capítulo final de Renacer esta noche, después de En tierra lejana, en Antena 3.