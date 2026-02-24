Avance del capítulo de ‘En tierra lejana’ de hoy: Sadakat denuncia a Alya tras haber disparado a Cihan
Cihan está dispuesto a cambiar su declaración con una condición
No es ningún secreto que En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 23 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo la tensión en la mansión Albora aumenta de forma considerable, hasta llegar a un punto crítico. Sobre todo cuando Sadakat dice a Alya que, si quiere permanecer en casa con su hijo, deberá casarse con Cihan. Él se niega a hacerlo e insta a que se marche sola a Canadá.
Lejos de que todo quede ahí, en esta tesitura, a Ayla la echan de la mansión, por lo que decide instalarse en un hotel y luchar para tratar de recuperar al pequeño. Él, por su parte, no quiere marcharse. Nare opta por irse con su marido, pero todo se complica cuando Sahin, que no solamente es su primo, sino que está enamorado de ella, trata de intervenir. El enfrentamiento entre los dos termina con un forcejeo que acaba con Nare, que está embarazada, trasladada de urgencia al hospital. Es más, se teme por la vida del bebé. Cihan amenaza a Demir, advirtiéndole que no se acerquen a su familia si no quieren enfrentarse a graves consecuencias. Alya, cada vez más acorralada, se muestra dispuesta a denunciar a los Albora por las maniobras de control y amenazas.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 24 de febrero?
De esta manera tan concreta, vemos cómo Alya confiesa al marido de Nare su intención de denunciar a los Albora y luchar legalmente por su hijo. Él le recomienda un abogado que podría ayudarla, pero pronto le quedará muy claro que no todos juegan limpio en esta silenciosa guerra. Cihan visita a su tío Ecmel en prisión tras descubrir que ha aparecido contrabando en sus tierras. Es por eso que necesita saber si está implicado o si alguien le ha tendido una trampa.
Sadakat y Fidan son enemigas declaradas, pero, a pesar de todo, coinciden en algo, y es el hecho de proteger a sus hijos. Sadakat exige a Sahin que deje de rondar su casa y se aleje de Nare, mientras que Fidan ordena a Kaya que no vuelva a acercarse a su hija Zerrin. Él mismo se niega en rotundo a renunciar a ella, pero la joven deja claro que no siente lo mismo. El abogado que había traicionado a Alya es capturado por los Albora y sorprende al desvelar un inesperado secreto: Boran dejó grabado un vídeo en un USB para que se lo entregaran a Cihan si algún día le ocurría algo.
En ese mensaje, pide expresamente a su hermano que se case con Alya y proteja a su hijo. Sadakat denuncia formalmente a Alya tras haber disparado a Cihan. Ella sostiene que fue un accidente, pero Cihan acepta cambiar su declaración con una condición, y es que se case con él. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3