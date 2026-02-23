Avance del capítulo de ‘En tierra lejana’ de hoy: Cihan amenaza a Demir
Un tenso momento
No es ningún secreto que En tierra lejana se ha convertido en uno de los estrenos de Atresmedia, en cuanto a series turcas se refiere, más espectaculares de los últimos tiempos. Tanto es así que cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en adentrarse de lleno en esta historia. El pasado martes 17 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alya cree firmemente que va a poder escapar, puesto que su abogado ha organizado hasta el más mínimo detalle… pero nada más lejos de la realidad. Y todo porque es víctima de una trampa. Cuando llegan al punto de encuentro, es Demir quien les está esperando.
Lejos de que todo quede ahí, en este capítulo hemos podido ver cómo Demir no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión para llevarse a Ayla a una casa, y Cihan les persigue. En ese mismo lugar, Cihan opta por aprovechar la ocasión para confesar que se casó con el gran amor de Demir porque creía que era la única manera de que hubiera paz… pero no fue así, ni mucho menos. Al fin y al cabo, todo acabó de la peor manera, y es que la chica se suicidó. Cihan, por su parte, regresa con Ayla a la mansión. Allí, Sadakat deja muy claro que quiere que la joven se marche para siempre, pero, si tiene que quedarse, lo hará con una inesperada y contundente condición.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 23 de febrero?
De esta manera, los seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo la tensión en la mansión Albora aumenta considerablemente. Sobre todo después de que Sadakat dice a Ayla que, si quiere permanecer en la casa con su hijo, deberá casarse con Cihan. A pesar de todo, él se niega a hacerlo e insta a que ella se marche sola a Canadá.
En esta situación, a Ayla la echan de la mansión, por lo que opta por instalarse en un hotel para poder ganar más tiempo y, así, recuperar a su pequeño. En cuanto a Nare, decide marcharse con su marido, pero la situación se complica considerablemente cuando Sahin, su primo y enamorado de ella, da el paso de intervenir.
El enfrentamiento entre los dos termina con un violento forcejeo que acaba con Nare, que está embarazada, siendo trasladada de urgencia al hospital. ¡Se teme por la vida del bebé! Cihan, por su parte, no duda en amenazar a Demir, advirtiéndole que no se acerque a su familia si no quiere enfrentarse a graves consecuencias. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
