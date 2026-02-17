No es ningún secreto que En tierra lejana se ha convertido, indudablemente, en una de las series turcas más esperadas de los últimos tiempos. Su estreno en Antena 3 no ha dejado indiferente a nadie, por lo que cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en adentrarse de lleno en esta sorprendente y espectacular historia. El pasado lunes 16 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alya trata de escapar con su hijo, pero tanto Cihan como sus hombres les persiguen, hasta tal punto de llevarse al niño. Alya apunta con una pistola a Cihan y este trata de quitársela, pero el arma se dispara. Al llegar a la mansión, la protagonista no duda un solo segundo en tratar de curar la herida de bala a Cihan.

Lejos de que todo quede ahí, Nare se muestra profundamente preocupada por su hermano y Sahin trata de consolarla. Más tarde, Nare muestra su apoyo a Alya, que sigue profundamente asustada después de lo que ha sucedido. Sadakat amenaza a Ayla con denunciarla por disparar a Cihan si pretende escapar de nuevo, mientras que el padre de Sahin quiere que este se haga con el mando de la familia Albora. Por si fuera poco, vemos cómo Cihan ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar a Alya que Boran quiso vengarse de los Baybars porque mataron a su padre. Además, Kaya está profundamente enamorado de Zerrin, por lo que va a hacer todo lo que está en su mano para luchar por su relación.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 17 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie van a poder ver cómo Alya cree firmemente que va a escapar por fin, puesto que su abogado parece habérselo organizado todo… pero nada más lejos de la realidad, puesto que se trata de una trampa. Cuando llegan al punto de encuentro, Demir les está esperando.

Es entonces cuando se lleva a Alya a una casa y Cihan les persigue. En ese mismo lugar, Cihan confiesa que se casó con el gran amor de Demir porque creía que era la única forma de que hubiese paz… pero todo acabó de la peor manera. ¿El motivo? La chica acabó suicidándose. Algo verdaderamente estremecedor.

Por si fuera poco, Cihan regresa con Alya a la mansión, mientras que Sadakat quiere que ella se vaya para siempre. Eso sí, si tiene que quedarse, debe hacerlo con una inesperada condición. No le quedará más remedio que aceptarla. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.