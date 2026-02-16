No es ningún secreto que Atresmedia tiene el don de tener entre sus filas series turcas que consiguen marcar un antes y un después en muchos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en ficciones como Una nueva vida, Renacer o, anteriormente, Hermanos, Tierra amarga o Inocentes, entre otros tantos títulos. El pasado domingo 15 de febrero, pudimos disfrutar del primer capítulo de En tierra lejana, la nueva apuesta de Antena 3 para su parrilla, con motivo del inminente adiós de Renacer. De esta forma, hemos podido ver cómo Alya viaja junto a su hijo Cihan hasta la tierra natal de su difunto marido Boran. Los dos acuden a enterrarle, pero no conocen a nadie de la familia Albora. Cihan, el hermano de Boran, y sus primos recogen a Alya con el objetivo de llevarla a casa.

Allí le espera Sadakat, la matriarca de la familia, que no le tiembla el pulso a la hora de acusarla de haber provocado la muerte de Boran. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Alya acaba descubriendo que los Albora guardan numerosos secretos, así como una profunda enemistad con los Baybars. Por si fuera poco, y como no podía ser de otra forma, no puede evitar sentirse profundamente incómoda y asustada en este ambiente. Tanto es así que decide escapar junto a su pequeño, pero los Albora se han propuesto no ponerles las cosas tan fáciles, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ de hoy, lunes 16 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Alya hace todo lo que está en su mano para tratar de escapar con su hijo, pero Cihan y sus hombres les persiguen y se llevan al niño. Alya no duda en apuntar con una pistola a Cihan y éste hace todo lo que está en su mano para quitársela. A pesar de todo, el arma se dispara.

Al llegar a la mansión, Alya cura la herida de bala a Cihan, mientras que Nare se muestra profundamente preocupada por su hermano. Sahin, por su parte, trata de consolarla. Con posterioridad, Nare muestra su apoyo a Alya, que sigue muy asustada después de todo lo que ha sucedido. Sadakat amenaza a Alya con denunciarla por disparar a Cihan si pretende volverse a escapar.

El padre de Sahin quiere que este se haga con el mando de los Albora, mientras que Cihan confiesa a Alya que Boran quiso vengarse de los Baybars porque mataron a su padre. Todo ello mientras Kaya reconoce sentirse profundamente enamorado de Zerrin, hasta tal punto que hará todo lo que sea necesario por su relación. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.