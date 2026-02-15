Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 8 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Seyran y Ferit ya no están juntos. Es más, han pasado dos largos años y sus vidas han cambiado por completo. Tanto es así que cada uno de ellos tiene una nueva pareja. Algo que, a priori, parecía completamente impensable.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Suna y Abidin están decididos a casarse en Estambul, pero lo cierto es que Seyran se niega rotundamente a volver después de tanto tiempo. Orhan tiene una nueva mujer, pero no todo queda ahí, puesto que ambos esperan un hijo. Por si fuera poco, Esme ya no está con Kazim y Hattuck continúa en la mansión de la familia Korhan aunque, eso sí, Halis ya no está. Sin duda, en cuestión de unos cuantos meses, la vida de los protagonistas de esta historia ha pegado un giro completamente radical, y no es para menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 15 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente historia van a tener la oportunidad de ver cómo Suna y Abidin celebran su boda. Es un hecho que ambos se muestran profundamente felices, hasta tal punto que disfrutan muchísimo bailando y divirtiéndose junto a sus seres queridos.

En cuanto a Seyran y Ferit, se encuentran en la boda después de dos años sin verse. Ferit no puede evitar recordar el pasado y cómo su relación se terminó porque Seyran se negó en rotundo a verle cuando estaba enferma. Pero no todo queda ahí, puesto que, por aquel entonces, Seyran se unió mucho más a Sinan, su pareja actual.

Entre otras tantas cuestiones, porque tienen en común algo tan impactante como es la misma enfermedad. Por lo tanto, en los momentos más complicados en el hospital, ambos encontraron en el otro a un gran apoyo. Eso fue algo que, desde luego, les unió para siempre. No te pierdas los próximos capítulos de Una nueva vida, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.