No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 1 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, después de todo lo vivido, Ferit parece estar más que dispuesto a renunciar a su vida, incluso a su mujer, por tomar un nuevo papel como señor de la familia Korhan. Un paso que está dispuesto a dar para asegurar la protección de todos.

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra forma, Seyran cree firmemente que Ferit se está metiendo en serios problemas al vincularse con gente que no debe. Es por eso que, para tratar de solucionar este asunto antes de que sea demasiado tarde, opta por pedir ayuda a Halis, y lo hace sin tan siquiera tener en cuenta las posibles consecuencias. Halis tiene una noticia tremendamente importante que va a cambiar el destino de la familia Korhan, especialmente el de Ferit. El joven se siente el hombre más feliz del mundo al enterarse de esta información, aunque cabe destacar que esa felicidad solamente va a durar unos cuantos minutos. ¡Llega un nuevo giro de guion!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 8 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Seyran y Ferit no están juntos. Han pasado dos años y sus vidas han cambiado de forma verdaderamente radical. De hecho, cada uno tiene una pareja nueva. Suna y Abidin van a casarse en Estambul, pero Seyran se niega en rotundo a volver después de tanto tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, Orhan tiene una nueva mujer. Es más, ambos están esperando un hijo, mientras que Esme ya no está con Kazim. Por si fuera poco, Hattuck continúa en la mansión de la familia Korhan, a pesar de que Halis ya no está. Es más que evidente que, en tan sólo un par de años, la vida de todos ellos ha cambiado de forma radical. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.