No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 25 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo la familia Korhan está profundamente destrozada tras la celebración del funeral por Orhan. Como es de esperar, todos lloran su pérdida, pero Gülgün no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a Halis. Entre otras tantas cuestiones, le hace saber que jamás ha tenido en cuenta a su hijo, en ninguna circunstancia.

Lejos de que todo quede ahí, hemos tenido la oportunidad de ver cómo Tarik conoce a un médico en Londres que podría llegar a salvar la vida a Seyran. Esta, a pesar de todo, se niega en rotundo a contar toda la verdad a Ferit, puesto que está absolutamente convencida de que, si se entera de su enfermedad, el joven va a sufrir muchísimo. Ferit, por su parte, pregunta a su abuelo si va a vengar la muerte de Orhan, pero él dice que no, puesto que cree que ya es hora de parar. Un comentario que ha generado muchísima indignación en el joven. Además, Halis cree firmemente que solamente puede confiar en Ifakat, por lo que decide ponerla al frente de la empresa. Gülgün culpa a Hattuck de todo lo ocurrido por sus malas decisiones en el pasado, mientras que Seyran se inventa que Suna se va a Londres y pide a Ferit que deben ir también para estar cerca de su hermana.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 1 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Ferit se muestra profundamente dispuesto a renunciar a su vida e, incluso, a su mujer. Y todo con la firme intención de tomar un nuevo papel como señor de la familia y, por ende, asegurar la protección de todos.

Lejos de que todo quede ahí, Seyran cree firmemente que Ferit se está metiendo en serios problemas al vincularse con gente que no debe. Es por eso que se ve en la obligación de pedir ayuda a Halis. El abuelo de Ferit tiene una noticia muy importante que, desde luego, va a cambiar el destino de la familia Korhan.

Sobre todo el de Ferit. Tanto es así que el marido de Seyran se siente el hombre más feliz del mundo al enterarse de lo que se trata. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que su felicidad dura escasos momentos, puesto que se da de bruces con la realidad. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.