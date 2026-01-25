No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 18 de enero, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Seyran no ha dudado un solo segundo en hacer una firme petición a su hermana. ¿En qué consiste, exactamente? En que guarde en secreto su enfermedad, puesto que quiere proteger a Ferit y no hacerle sufrir, bajo ningún concepto. Es más que evidente cuál sería su reacción si se enterase, y quiere evitarlo a toda costa.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente ficción turca van a poder ver cómo Esme se ha quedado completamente sin palabras al pillar a Kazim siendo infiel con Zerrin. Como era de esperar en esas circunstancias, las dos mujeres protagonizan una tensa e intensa discusión. Hasta tal punto que Zerrin acaba recibiendo un fatídico golpe en la cabeza. Todo ello mientras Sehmuz captura a Orhan con la firme intención de torturarle a modo de venganza por la paliza que le dieron tanto a él como al resto de la familia Korhan. Estamos ante una situación verdaderamente sorprendente que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 25 de enero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo la familia Korhan celebra un funeral por Orhan. Como es de esperar, todos lloran su pérdida. Gülgün, por su parte, no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a Halis, haciéndole saber que jamás ha tenido en cuenta a su hijo.

Tarik conoce a un médico en Londres que puede llegar a salvar la vida a Seyran, pero ella se niega en rotundo a contar a Ferit toda la verdad. Y todo porque es consciente de que si se entera de lo que le sucede, va a sufrir muchísimo. ¡Es algo que no está dispuesta a permitir, bajo ningún concepto! Ferit decide preguntar a su abuelo si va a vengar la muerte de Orhan, pero él tiene claro que no lo hará, puesto que ha llegado el momento de parar.

El joven se siente muy disgustado, pero también muy enfadado. En cuanto a Halis, cree firmemente que solo puede confiar en Ifakat, por lo que decide ponerla al frente de la empresa. Gülgün culpa a Hattuck de todo lo ocurrido, mientras que Seyran inventa que Suna se va a Londres y pide a Ferit que se vayan también para poder estar cerca de su hermana. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.