Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Seyran hace una petición a Suna sobre su enfermedad

No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 11 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Tarik no ha dudado un solo segundo en esperar a Seyran a la salida del médico. Como no podía ser de otra manera, Ferit se vuelve loco al imaginar que ellos dos habrían quedado a sus espaldas. Ella, por su parte y en un intento de tranquilizarle, le hace saber que ni tan siquiera sabía que ya no estaba en la cárcel.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar en Antena 3 han podido ver cómo, finalmente, Suna ha descubierto que Seyran está muy enferma. Como no podía ser de otra manera, rompe a llorar, completamente desconsolada. Es un hecho que nos e puede creer que su hermana se esté muriendo. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos. En cuanto a la madre de Akin, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para reunirse con Halis. Y todo con la firme intención de exigirle que le entregue a alguien de su familia para hacer justicia por la muerte de su hijo. Una situación verdaderamente tensa y compleja, qué duda cabe.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 18 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo, al saber que su hermana es conocedora de su gran secreto, Seyran no tarda en reunirse con ella. Y todo para hacerle una firme petición al respecto: que no le diga a nadie que padece una grave enfermedad.

Su único cometido no es otro que proteger a Ferit en todo momento y no hacerle sufrir. Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Esme ha pillado a Kazim siendo infiel con Zerrin. Las dos mujeres comienzan una fortísima discusión, hasta que esta última recibe un fatídico golpe en la cabeza.

Por si fuera poco, Sehmuz acaba capturando a Orhan con la firme intención de torturarle a modo de venganza. Y todo como consecuencia de la paliza que le dieron él y el resto de los Korhan. Es algo que no está dispuesto a perdonar, bajo ningún concepto. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.