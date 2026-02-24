Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle sin pruebas de «abusos en situación de esclavitud»

Julio Iglesias inicia su batalla legal contra las difamaciones y solicita la celebración de un acto de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz tras haberle acusado de abusador en la red social Bluesky y en una entrevista con RTVE de «abusos en situación de esclavitud» sin pruebas.

El escrito, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, está dirigido al tribunal de primera instancia de la sección civil que corresponda. La conciliación es el paso previo a la interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias.

La defensa del cantante, ejercida por el penalista José Antonio Choclán, pide a Yolanda Díaz que se avenga a reconocer el carácter injurioso y calumnioso de sus comentarios y que se retracte públicamente de los mismos en la misma forma en la que estos fueron difundidos. Además, solicita que se indemnice a Julio Iglesias con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso.

Choclán recoge en su escrito las manifestaciones vertidas por Yolanda Díaz que hizo públicas el día 13 de enero de 2026, a las 12:27 horas, a través de su perfil en una red social. «Escalofriantes testimonios de las ex trabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», escribió la vicepresidenta del Gobierno.

A dicha publicación se acompañaba el enlace directo a la noticia difundida en elDiario.es bajo el titular: Ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales.

«Dicha publicación fue ampliamente comentada y compartida en redes sociales por los usuarios de la misma y se generaron noticias en otros medios de comunicación que se hicieron eco de tales manifestaciones», argumenta la defensa de Julio Iglesias.

La entrevista de Yolanda Díaz

La repercusión del mensaje en redes sociales llegó a tal punto que un día después, el 14 de enero de 2026, Yolanda Díaz dio una entrevista en el programa La Hora de la 1 en la que habló de Julio Iglesias.

«Escalofriantes es como usted definía el relato de las víctimas que han señalado y han denunciado al cantante Julio Iglesias», le decía el entrevistador, a lo que Yolanda Díaz respondió: «Bueno creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema».

Yolanda Díaz continuó su intervención alabando el trabajo de las periodistas y sin respetar la presunción de inocencia de Julio Iglesias: «Condena rotunda, apoyo inmediato a las víctimas y animarlas a que prosigan, felicitaciones a las periodistas que han llevado adelante este magnífico trabajo, y por tanto, enhorabuena y desde luego contundencia. Esto es lo que tenemos que decir y también una reflexión sobre las mujeres que estamos hartas, completamente hartas del maltrato sistémico que estamos sufriendo».

Politizó el caso

La vicepresidenta también aprovechó su intervención en el programa de La 1 para hacer política con el caso de Julio Iglesias: «Yo creo que la Señora Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y por tanto del machismo, no es falta de empatía, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el Señor Julio Iglesias no, no, lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor por tanto eso es machismo y la Señora Ayuso es una dirigente del Partido Popular pero fíjese me preocupa más el Señor Feijoo, que se siente cómodo o los votantes del Partido Popular que se sienten cómodos con las declaraciones de la Señora Ayuso».

Yolanda Díaz también anunció en esta entrevista que había hablado con el ministro de Cultura Ernest Urtasun sobre quitarle la Medalla a las Bellas Artes a Julio Iglesias a raíz de lo ocurrido.

«¿Retirarle la medalla a Iglesias no es vulnerar su presunción de inocencia?», le preguntó el periodista de RTVE, a lo que Yolanda Díaz respondió: «En absoluto, es que recuerden ustedes que hay dos cosas, una cuestión es la responsabilidad penal que uno pueda tener y otra es la responsabilidad de carácter ético».

Queja de Julio Iglesias

Julio Iglesias considera que Yolanda Díaz le atribuyó de manera directa la condición de «abusador sexual», de tener a trabajadoras en régimen de «esclavitud» y tener una «estructura de poder basada en la agresión permanente».

La defensa del cantante afea que, al día siguiente, no sólo no se retractó de tales manifestaciones, sino que se ratificó en las mismas, ampliando las expresiones proferidas contra Julio Iglesias, aduciendo que, a su juicio, «se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres».

«En dichas manifestaciones, Yolanda Díaz atribuye a las denunciantes la condición de ‘víctimas’ de unos hechos no acreditados», explica el abogado de Julio Iglesias. Y prosigue: «La entrevistada utiliza el caso concreto, como decimos, no acreditado, y respecto del que ni siquiera se han incoado diligencias de investigación —y, por tanto, no judicializado, ni sometido a ningún tipo de investigación— para extenderlo a una situación generalizada que sufren todas las mujeres, extrapolándolo a una suerte de ‘maltrato sistémico’ sufrido por éstas».

La defensa de Julio Iglesias también destaca que, en el caso de Julio Iglesias, la vicepresidenta apostara por quitarle la Medalla de las Bellas Artes por ejemplaridad y que no se pronunciase sobre el caso idéntico de Adolfo Suárez, a quien una persona también le denunció por agresión pese a estar muerto.

«Ha incumplido deberes institucionales»

Julio Iglesias considera en su escrito que Yolanda Díaz «ha incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado, que tiene la obligación positiva de respetar con relación al ciudadano el derecho a la presunción de inocencia en su dimensión procesal y social». Considera que sus palabras han afectado a su derecho al honor y a su reputación personal.