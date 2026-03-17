Castilla y León: AEMET prevé un día soleado con brumas y ligero ascenso de temperaturas

Hoy, 17 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso o despejado, aunque no se descartan brumas y bancos de niebla matinales en algunas zonas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en la meseta, mientras que en la montaña experimentarán un ligero ascenso. Las máximas también subirán, especialmente en el este y se prevén heladas débiles aisladas. El viento soplará de forma floja del este al sur.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 17 de marzo

Cielo nublado y ambiente cálido en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 1°C, pero la sensación térmica puede descender hasta -2°C, lo que sugiere que un abrigo será bienvenido. A medida que el sol asome tímidamente a las 07:31, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando un máximo de 20°C por la tarde, cuando el ambiente se sentirá más cálido, aunque con una humedad que podría hacer que el aire se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el viento soplará suavemente desde el sureste a unos 5 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin demasiadas complicaciones. La puesta del sol, programada para las 19:30, nos regalará un espectáculo de luces que cerrará un día sin sobresaltos meteorológicos. Así, la jornada se desarrollará en un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Zamora: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 1°C, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la humedad se sentirá en el ambiente.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 20°C, pero el viento, que podría superar los 30 km/h en rachas, hará que la sensación térmica se mantenga más baja. Con una humedad relativa que puede llegar al 95%, es recomendable llevar un paraguas a mano, por si acaso y no olvidar la bufanda para combatir el viento fresco.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y agradable hoy

Este miércoles, Salamanca amanece con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 2°C, lo que nos da un inicio fresco. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 18°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 22°C. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. No se espera lluvia durante la jornada y el viento soplará de manera suave, aunque con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá en torno a los 18°C. Con la puesta del sol a las 19:31, disfrutaremos de más de 12 horas de luz. La jornada se presenta como fresca y agradable, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 24 grados. Aunque se prevé un ligero viento de hasta 18 km/h, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La suavidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con tranquilidad, aprovechando cada rincón de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 2 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco más, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar ropa ligera y cómoda.

Palencia: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 1°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 21°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 10 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta el 100%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente, creando un contraste notable con el calor del día.

Cielos despejados y brisa suave en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 4 grados. La brisa suave del viento, que sopla del sureste a unos 25 km/h, aporta un toque agradable al ambiente, aunque la sensación térmica puede bajar a 1 grado. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga estable, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados por la tarde, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la noche, el termómetro descenderá nuevamente a 4 grados.

Segovia: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 4°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 19°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 65%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 8°C y disfrutar del atardecer que se asomará a las 19:25.

Cielo despejado y ambiente agradable en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a brillar a las 07:25. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando los 3°C, pero la sensación térmica será más cálida, llegando a los 22°C. La ausencia de lluvias y la suave brisa de 5 km/h del sur contribuirán a un ambiente agradable.

Por la tarde, el sol seguirá brillando, con temperaturas que ascenderán hasta los 21°C, lo que hará que la jornada se sienta más cálida. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 15% y el 80%. Con una puesta de sol a las 19:18, Soria disfrutará de más de 12 horas de luz, prometiendo un final de día placentero y sin sorpresas meteorológicas.