Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Zaragoza este 17 de marzo de 2026. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en la depresión del Ebro, mientras que las máximas ascenderán, especialmente en el sistema Ibérico. El viento será flojo y variable, predominando del este a partir del mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y tarde soleada

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 21 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 21, haciendo que el día se sienta cálido al mediodía. El viento soplará desde el sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

A medida que avance la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 19:11. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no será suficiente para desanimar a quienes deseen disfrutar de un paseo al aire libre. Con un cielo que se despejará gradualmente, la tarde promete ser un momento ideal para disfrutar de la belleza de Zaragoza.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 1°C y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, lo que podría generar un ambiente agitado.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que subirán hasta los 23°C, pero la sensación térmica podría ser engañosa debido a la alta humedad, que alcanzará el 100%. Las probabilidades de lluvia son elevadas, así que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento y la lluvia podrían hacer que la jornada sea memorable por su inclemencia.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 20 grados. A lo largo de la jornada, se espera una ligera brisa, pero sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena lectura al aire libre o simplemente relajarse en un parque. La tranquilidad del tiempo invita a aprovechar al máximo las actividades diarias y disfrutar de la belleza del entorno.