Julio Iglesias vuelve a reclamar la denuncia falsa y archivada que la Fiscalía se niega a entregarle

La defensa de Julio Iglesias ha presentado un nuevo escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional reiterando su exigencia de acceso inmediato a la denuncia archivada y al contenido íntegro de las diligencias de investigación. El documento, fechado el 17 de febrero de 2026 y al que ha tenido acceso OKDIARIO, denuncia que la Fiscalía está demorando el ejercicio de los derechos fundamentales del cantante mediante una consulta a la Fiscalía General del Estado sobre si puede seguir negándole el acceso.

El 4 de febrero, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional notificó a la defensa que la fiscal investigadora había solicitado plantear una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado sobre la posible discordancia entre lo dispuesto por el Ministerio Fiscal y lo establecido en los artículos 234, 235 y demás concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el nuevo escrito, la defensa señala que ha transcurrido un tiempo prudencial desde el dictado del mencionado Oficio, sin que a fecha del presente escrito hayan tenido noticias sobre el resultado de dicha consulta, ni tampoco se haya atendido su petición. Por ello, reitera en ejercicio de sus derechos fundamentales la solicitud de que se le facilite, sin mayor dilación, el acceso al contenido íntegro de las presentes diligencias de investigación preprocesal.

La defensa realiza una advertencia jurídica fundamental: de apreciarse esa discordancia, «hemos de recordar que las circulares emitidas por la Fiscalía General del Estado no tienen valor normativo y, por ello, no pueden contradecir ni prevalecer sobre lo establecido en una norma con rango de ley orgánica como lo es la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial».

El mensaje de la defensa ejercida por el abogado José Antonio Choclán apunta a que sea cual sea el resultado de la consulta a la Fiscalía General del Estado, el derecho de acceso de Julio Iglesias está garantizado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y no puede ser limitado por una circular interna del Ministerio Fiscal.

Este caso plantea un precedente preocupante: se puede presentar una denuncia sin jurisdicción, filtrarla a medios afines, causar un daño reputacional masivo, y cuando la Fiscalía archive por falta de jurisdicción, seguir negando al denunciado el acceso necesario para defenderse mediante consultas internas sobre circulares que no tienen valor normativo frente a leyes orgánicas.