Primeras declaraciones de Julio Iglesias tras el archivo de la denuncia falsa: «Me han jodido mi reputación, ¿y ahora qué?»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación contra Julio Iglesias por falta de competencia de los tribunales españoles, confirmando que los hechos denunciados —supuestamente ocurridos en República Dominicana y Bahamas— deben ser investigados por las jurisdicciones de esos países. Sin embargo, para el cantante, esta decisión judicial llega tarde: el daño a su reputación ya está hecho.

En declaraciones a OKDIARIO, Julio Iglesias ha expresado su indignación por el linchamiento mediático sufrido: «Me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?». El artista, de 81 años, considera que el principio de presunción de inocencia no se respetó en su caso y que los medios que amplificaron las acusaciones sin verificarlas han causado un daño «enorme e irreparable».

«Fiscalía archivó, no podía ser de otra manera»

Con evidente frustración Iglesias ha manifestado: «Simplemente, agradezco todas las muestras de apoyo. La Fiscalía archivó el caso, como no podía ser de otra manera, pero a mí me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?».

El cantante subraya que el caso era tan endeble jurídicamente que la Fiscalía no ha tardado ni un mes en archivarlo, sin siquiera entrar al fondo del asunto, simplemente por falta de competencia territorial. «Como para que la gente medite que no se puede joder la reputación de una persona sólo por el hecho de que una niña que no sabe ni quien es denuncie», ha señalado.

Violación del principio de presunción de inocencia

Para Julio Iglesias, lo más grave del caso no son las acusaciones falsas —que considera parte de los riesgos de la fama— sino la forma en que medios como elDiario.es y Univisión las presentaron como hechos probados sin esperar a que la justicia se pronunciara. «Hay que esperar, hay que investigar y el principio de presunción de inocencia tiene que valer para todo el mundo. Y en este caso, pues no ha servido», ha lamentado el artista.

Perfil bajo mientras se prepara la ofensiva

De momento, la estrategia es mantener la discreción. «Nos vamos a quedar quietos, ahora mismo vamos a tener un perfil bajo mientras estudiamos las cosas importantes que vamos a hacer», han explicado fuentes del entorno del cantante.

Este «perfil bajo» no significa pasividad. Los abogados de Iglesias están recopilando todas las publicaciones, emisiones televisivas y declaraciones que consideran difamatorias. Están analizando en qué jurisdicciones presentar las demandas para maximizar las posibilidades de éxito. Y están calculando los daños económicos y reputacionales que reclamarán.

El archivo de la Fiscalía es sólo el primer paso. Ahora viene la ofensiva legal contra quienes, según el cantante y su equipo, orquestaron una campaña de desprestigio basada en testimonios que OKDIARIO ha demostrado que están plagados de contradicciones.

El linchamiento público

Fuentes del equipo jurídico de Julio Iglesias han expresado su satisfacción con el archivo, pero denuncian «un linchamiento público» y «la orquestación de un montaje mediático» contra el cantante. «El daño ocasionado a Julio Iglesias ha sido enorme e irreparable, afectando no sólo a su imagen pública, sino también a él y su entorno familiar», han indicado.

Este «linchamiento» fue liderado por elDiario.es y Univisión, que presentaron su reportaje como una «investigación de tres años» cuando, como revela OKDIARIO, el primer contacto con una de las denunciantes fue hace apenas cuatro meses. Los medios afirmaban haber contrastado los testimonios con «abundantes pruebas documentales», pero ignoraron completamente las evidencias que los contradecían.

OKDIARIO ha documentado múltiples contradicciones en los relatos de las denunciantes. «Rebeca», una de las ex empleadas, enviaba mensajes afectuosos a Julio Iglesias dos años después del supuesto acoso, gestionaba una cuenta de OnlyFans con contenido sexual tomado en la mansión que describe como «casita del terror», decía no tener dinero para terapia, pero viajaba por Courchevel e Ibiza, y aseguraba sufrir depresión grave mientras posteaba mensajes de «gratitud» desde destinos de lujo.