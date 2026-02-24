La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 23 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 781 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, ante la sorpresa de todo el mundo, Jacobo toma la firme decisión de quedarse porque no quiere ver sufrir a Martina. Esta y Adriano no pueden evitar celebrar la noticia, a pesar de que no sea lo más apropiado dadas las circunstancias. Ángela y Curro escriben de una vez la carta al rey para tratar de recuperar la baronía, aunque el joven duda de si enviarla o no.

Cristóbal logra que Ángela se sincere con él y le cuente sus miedos respecto a Curro, mientras que Virtudes se despide de Simona y Candela y se marcha de palacio. Teresa no logra que las cocineras levanten cabeza, mientras que Julieta y Ciro se sinceran con Manuel. Para ella es un apasionado que vive de lo que le gusta, mientras que para él no deja de ser un hombre extraño. Leocadia se resiste a hacer el traspaso de poder de las tierras y la situación se tensa con Alonso, mientras que Petra hace saber a Martina que sabe el verdadero motivo por el que no se marchan a Nueva York.

¿Qué sucede en el capítulo 782 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 24 de febrero?

Los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Petra pide a Martina ayuda económica para el refugio. Curro toma la firme decisión de no enviar la carta al rey… todavía. Ángela confiesa a Leocadia que siente un profundo alivio por ello, y el Capitán de la Mata escucha su confesión.

Martina se muestra muy agradecida con Jacobo por anular el viaje y garantiza a Curro que controlará sus sentimientos hacia Adriano, puesto que se siente en deuda con su prometido. Julieta vuelve a las cocinas para visitar a Candela y Simona y el mayordomo le recuerda que no tiene por qué bajar al servicio.

Pía confiesa al ama de llaves que sus sentimientos por Ricardo se están enfriando, mientras que Samuel confiesa a María que Cristóbal le ha presionado para que los convenza de casarse cuanto antes. Ciro y Leocadia, finalmente, se reúnen para hacer el traspaso de poder. La señora rabia al enterarse de que el sobrino del marqués va a llevarse el 10% por el trabajo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.