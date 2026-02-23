La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 20 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 780 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, vieron cómo la repentina llegada de la misteriosa mujer ha descolocado a Manuel, tanto es así que necesita marcharse de palacio por unos días. Carlo y María Fernández viven un momento verdaderamente mágico, al sentir por primera vez el bebé que están esperando. Samuel está destrozado al pensar que tendrá que casar a la mujer de su vida con otro hombre.

Lejos de que todo quede ahí, después de disfrutar de la noche de bodas, Toño y Enora se despiden de sus allegados. En cuanto a Curro, se arma de valor para escribir su carta al rey, pero, cuando lo intenta, no encuentra las palabras adecuadas. Ángela llega a la conclusión de que primero deben informarse lo máximo posible sobre el asunto, para tratar de no cometer errores. Por muy pequeños que sean, está claro que podrían marcar la diferencia. Leocadia, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para pedir a su hija que se desvincule por completo de la petición que Curro quiere hacer a la Corona. La joven, a pesar de todo, tiene claro que no va a obedecer a la señora de Figueroa, bajo ningún concepto.

¿Qué sucede en el capítulo 781 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 23 de febrero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Jacobo, ante la sorpresa de todo el mundo, toma la drástica decisión de quedarse, puesto que no quiere que Martina sufra. La joven y Adriano celebran la noticia, a pesar de que no sea lo más apropiado dadas las circunstancias. Curro y Ángela escriben, finalmente, la carta al rey con la firme intención de recuperar la baronía.

Eso sí, el joven no puede evitar tener serias dudas respecto a si debe enviarla o no. Cristóbal logra que Ángela se abra con él y le confiese sus temores por Curro, mientras que Virtudes opta por despedirse de Simona y Candela para, posteriormente, marcharse de palacio. Todo ello mientras Teresa no logra que las cocineras levanten cabeza.

Julieta y Ciro se sinceran con Manuel. Para ella, es un apasionado que vive de lo que le gusta, mientras que, para él, supone una persona de lo más extraña. Leocadia se resiste a hacer el traspaso de poder de las tierras, por lo que la situación con Alonso se tensa. Petra dice a Martina que sabe el verdadero motivo por el que no se marchan a Nueva York. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.