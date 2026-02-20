No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 19 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 779 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo Alonso decide quitar a Leocadia la responsabilidad de las tierras, y ella se lo toma bastante mal. Candela y Simona comentan que María se ha tenido que estar fajando, puesto que los tiempos de embarazo no cuadran, ni mucho menos. Es entonces cuando Samuel y Pía piden a las cocineras que no la juzguen.

En cuanto a Manuel, decide felicitar a María Fernández por su embarazo y le tiende su mano para ayudarla en todo lo que sea necesario. Margarita decide marcharse de palacio, no sin antes despedirse de Martina y de Alonso. Teresa se muestra decidida a preguntar a Cristóbal por su cercanía a Ángela y él le cuenta una mentira respecto a una supuesta consulta legal. El ama de llaves encuentra la carta dirigida al mayordomo escrita por Mercedes del Amor, mientras que Toño y Enora por fin se dan el «sí, quiero» frente a su círculo más cercano. En cuanto a Manuel y la recién llegada, sorprenden a todos al disfrutar de un instante de conexión en la iglesia. ¡Es algo que ninguno de los dos esperaba, ni mucho menos!

¿Qué sucede en el capítulo 780 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 20 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder tener la oportunidad de ver cómo la repentina llegada de la misteriosa mujer ha dejado descolocado al heredero. Tanto es así que toma la decisión de marcharse unos días de palacio. Carlo y María Fernández protagonizan un tierno momento cuando sienten que el niño que lleva ella en su interior ha empezado a moverse.

Samuel se siente profundamente destrozado al pensar que tendrá que casar a la mujer de su vida con otro hombre. Tras disfrutar de la noche de bodas, Toño y Enora se despiden de sus allegados. En cuanto a Curro, hace todo lo que está en su mano para escribir su carta al Rey, pero lo cierto es que no termina de encontrar las palabras.

Por si fuera poco, Ángela resuelve que, primero, deben informarse sobre el asunto. Leocadia no ha dudado en pedir a su hija que se desvincule, lo más pronto posible, de la petición de Curro a la Corona, pero ella lo tiene claro: no está dispuesta a obedecer. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.