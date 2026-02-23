Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Aziz pide perdón a Seren por su infidelidad
El hijo de Bahar se arma de valor
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los meses, Renacer se ha convertido en una de las ficciones turcas que más ha dado de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia acertó de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 17 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Harun no duda un solo segundo en llamar de urgencia a todo su equipo. Y todo con la firme intención de poder trabajar juntos, mano a mano, en un nuevo caso. ¿En qué consiste, exactamente? Deben operar cuanto antes a dos chicas siamesas, puesto que sus vidas corren peligro si continúan unidas.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido ver cómo, finalmente, Bahar se entera de que Evren está en la ciudad. Tanto es así que no puede evitar empezar a ponerse realmente nerviosa, puesto que no tiene ni la más mínima idea de la actitud que tendrá el doctor con ella. Por si fuera poco, la protagonista de esta serie se muestra cada vez más convencida de que Evren jamás se fue a África, pero, aun así, opta por no hacer absolutamente nada para salir de dudas. De hecho, no cree que sea el momento de hacerlo. Çagla opta por aconsejar a su amiga que le busque. ¿Qué paso dará, después de todo?
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 23 de febrero?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Rengin y el doctor Reja realizan una operación de lo más complicada con la firme intención de salvar la vida tanto de una madre como de su bebé. Son conscientes de lo que tienen en juego, por lo que no se pueden permitir fallar.
Seren está cada vez más convencida de que el mayor problema de Aziz es que necesita sentirse amado, pero también cree que va a ser el mejor padre del mundo. El hijo de Bahar, por su parte, decide disculparse no solamente por su infidelidad, sino también por todo el daño que le ha causado durante todo este tiempo.
Umay ha querido enviar sus dibujos a una escuela en Italia para tratar de conseguir la oportunidad de estudiar fuera del país. En cuanto a Reja, propone a Gülçiçek irse a vivir juntos. Ella, por su parte, no puede evitar sentir miedo al dejar a su familia. No te pierdas la nueva entrega de Renacer, tras la emisión de En tierra lejana, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3