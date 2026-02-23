Un ex oficial de la CIA asegura que la decisión «ya está tomada»: «Donald Trump atacará Irán en dos días»

El ex analista de la CIA John Kiriakou ha asegurado que la decisión «ya está tomada» de atacar al régimen de los ayatolás de Teherán: «Donald Trump atacará Irán en dos días». Las declaraciones se han producido durante una entrevista concedida el fin de semana al podcast del comunicador Julian Dorey, donde Kiriakou ha afirmado haber recibido información de un amigo y ex oficial de inteligencia que, según su relato, habría estado en la Casa Blanca. Según esta versión del ex oficial de la CIA, la Administración de Trump optaría por ejecutar la operación contra Irán en el segundo día del plazo anunciado públicamente con el objetivo de sorprender a las autoridades iraníes y evitar una preparación defensiva anticipada.

John Kiriakou ha explicado que la información le viene de un amiga que ha trabajado para la CIA: «La decisión se ha tomado. Será el lunes o el martes. El presidente le ha dado a los iraníes diez días para aceptar nuestra propuesta sobre el programa de misiles balísticos, el programa de uranio enriquecido o apoyar a grupos [terroristas] como Hamás, Hezbolá o los hutíes. Pero, [Trump] ya ha hecho esto antes, da diez días o dos semanas, y ataca». En este sentido, ha explicado: «[Trump] piensa que esto mantiene a la gente fuera de juego».

El ex oficial de la CIA reconoce que hay dos grupos dentro de la administración, en contra del ataque y a favor. Así, a favor:

En contra de un ataque, que estarían el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard .

A favor de un ataque, el secretario de Estado Marco Rubio.

Exigencias de EEUU a Irán

El ex funcionario ha señalado que las demandas estadounidenses a Teherán para lograr un acuerdo incluirían:

Fin del programa de misiles balísticos iraní.

Suspensión del enriquecimiento de uranio.

Cese del apoyo a organizacionesterroristas en Oriente Medio, como los terroristas palestinos de la Franja de Gaza de Hamás, los terroristas del sur del Líbano de Hezbolá y los hutíes en Yemen.

Trump valora un ataque limitado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha valorado un ataque limitado contra Irán para presionar a Teherán a aceptar sus demandas nucleares, según ha vuelto a filtrar este pasado domingo. En caso de que Irán no cediera, se podrían plantear una campaña mucho mayor a finales de año, orientada hacia un posible cambio de régimen.

Reuniones diplomáticas este jueves

Está previsto que Estados Unidos e Irán se reúnan de nuevo en Ginebra este jueves. Mientras tanto, Washington continúa concentrando fuerzas en Oriente Medio como preparación para posibles operaciones militares.

Teherán ha advertido que incluso un ataque limitado provocaría una respuesta militar contundente, aumentando la tensión en la región y elevando la probabilidad de un conflicto más amplio.

Despliegue militar estadounidense

Como parte del masivo despliegue, se han avistado aviones cisterna y de carga estadounidenses en el Aeropuerto Ben Gurión este pasado domingo. Los aviones llegaron el día anterior, aunque las autoridades israelíes no han hecho comentarios sobre si se trata de una escala temporal o de operaciones prolongadas: