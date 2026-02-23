Las farmacias de Baleares no dispensan medicinas por fallos en el nuevo sistema de receta electrónica

El nuevo sistema de receta electrónica implementado este fin de semana está fallando para dispensar medicamentos en las farmacias de Baleares, por lo que se ha suspendido temporalmente el sistema.

Desde el Servicio de Salud (IBSalut) han informado que a lo largo de la mañana de este lunes se han detectado «incidencias puntuales» en la dispensación de medicamentos.

El sistema funciona correctamente para generar las recetas en los centros de salud y en los hospitales, aunque se han detectado fallos a la hora de retirar los medicamentos.

El IBSalut está trabajando para solucionar los incidentes «lo antes posible» y lamenta las molestias que se puedan generar a trabajadores y usuarios.

Ante los fallos, se ha suspendido temporalmente el sistema para tratar de arreglar su funcionamiento, según ha señalado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib).

Inicialmente se había suspendido durante dos horas para tratar de arreglar los fallos, pero se está alargando y a las 17.00 horas continúa suspendido.

Por ello, desde el Cofib han recomendado a la ciudadanía que si no es imprescindible no acudan a las farmacias a recoger medicamentos con receta porque el sistema no funciona.

Este fin de semana (21 y 22 de febrero), el Servicio de Salud llevó a cabo el cambio de sistema de receta electrónica pasando de la actual RELE a SIGMA (sigla de Sistema Integral de Gestión de Medicación Ambulatoria), transición que obliga a interrumpir el uso de la tarjeta sanitaria para prescribir y obtener medicamentos esos dos días. Este cambio servirá para introducir un conjunto de mejoras para los pacientes en materia de interoperabilidad, así como en relación con la calidad, la seguridad y la eficiencia del proceso de prescripción de medicamentos. Sin embargo, y a la vista de los fallos, los dos primeros días acabarán siendo más de dos en función del tiempo que persistan los fallos.