Euforia entre los científicos: hallan en Groenlandia un tesoro de 25 minerales críticos de la UE que puede cambiar el mundo

Un análisis de 2023 realizado por el Estudio Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS) reveló que Groenlandia alberga 25 de los 34 minerales considerados críticos para Europa, entre los que destacan el tántalo, el circonio, el estroncio, el niobio y las tierras raras. Los investigadores estiman en 916.000 toneladas la concentración de tántalo, esencial para componentes electrónicos. El circonio suma 57,1 millones de toneladas, equivalente al 78% de las reservas mundiales, mientras que el estroncio alcanza 9,8 millones de toneladas (51% de la reserva global).

Las tierras raras, fundamentales para la tecnología verde, acumulan 36,1 millones de toneladas, el 40% del total mundial. Otro recurso clave es el niobio, con 5,9 millones de toneladas, el 33% de las reservas conocidas. Entre otros minerales estratégicos destacan 80 millones de toneladas de feldespato, 324.000 toneladas de molibdeno, 12,1 millones de toneladas de titanio, 6 millones de toneladas de grafito, 179.000 toneladas de vanadio y 235.000 toneladas de litio.

Minerales críticos y tierras raras en Groenlandia

«Los recursos minerales «por explotar» son los de Groenlandia. El Ártico no tiene una geología especial que no haya en otras partes del planeta, pero por sus condiciones extremas está poco explorado. Tradicionalmente, es muy difícil hacer minería en una zona donde tienes 6 meses de noche con unas condiciones climáticas horribles. Pero tiene un interés geopolítico porque con el cambio climático cada vez hay más meses en los que es navegable y, pues, en vez de ir por Suecia o Panamá, se ahorran un montón de kilómetros para rutas comerciales», explica Manuel Arce, presidente del Colegio de Geólogos Profesionales de Aragón, a National Geographic en el Congreso Steam de Zaragoza.

Ya hay varios proyectos para explotar estos recursos estratégicos, los cuales se encuentran en diferentes niveles de desarrollo. En el sur, la Provincia de Gardar alberga varios yacimientos de tierras raras, circonio y niobio. El proyecto Tanbreez, propiedad de Critical Minerals Corp, cuenta con permisos de explotación y cuenta con algunas de las mayores reservas de tierras raras pesadas, circonio, niobio y tántalo del mundo.

Las tierras raras de Groenlandia están encapsuladas en eudialita, un tipo complejo de roca. A diferencia de las carbonatitas que se explotan en otros lugares del mundo, nadie ha desarrollado un proceso rentable para extraerlas de la eudialita.

Ignacio Mieres, líder de investigación de XTB Latam, señala que «una cooperación estratégica más estrecha podría destrabar el financiamiento y la demanda, mientras que las tensiones diplomáticas o la incertidumbre política podrían retrasar el desarrollo del proyecto y elevar el riesgo».

Interés internacional

Estados Unidos firmó en 2019 un memorando de entendimiento con la isla para explorar yacimientos de tierras raras y minerales críticos. La UE también firmó en 2023 un pacto con el gobierno groenlandés para el desarrollo de recursos estratégicos. El interés estadounidense se centra en el yacimiento de Kringlerne, cerca de Qaqortoq. Critical Metals, empresa estadounidense, adquirió la mayoría del proyecto y recibió en 2025 un préstamo de 120 millones de dólares del Export-Import Bank of the United States para financiar la explotación.

Por su proximidad al Polo Norte, Groenlandia resulta crucial para el control estratégico de la zona ártica y de las rutas comerciales que se abren como consecuencia del progresivo deshielo del casquete polar ártico. Estas rutas están disponibles durante un número creciente de meses al año: en 2025, el Paso del Noroeste estuvo operativo entre julio y noviembre, mientras que la Ruta del Mar del Norte, que discurre por aguas rusas y habitualmente es más transitada, redujo su actividad debido a condiciones meteorológicas adversas, aunque también operó hasta noviembre. Estas rutas pueden acortar varios días el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico.

«Groenlandia es una isla que, como territorio de la Unión Europea, ha estado amparada por una legislación ambiental que es muy estricta. Entonces, potencialmente, se sabe que hay minerales críticos que son necesarios para ciertas fabricaciones. Digo potencialmente porque no están del todo evaluados. Son las tierras raras, que solo las conocemos porque están en las últimas dos filas de la tabla periódica, pero tienen propiedades muy interesantes para las nuevas tecnologías y no se consiguen en otros sitios. Además, las primeras exploraciones apuntan a que puede haber gas».

Sin embargo, a pesar de su riqueza, la minería en Groenlandia enfrenta barreras logísticas, climáticas y legales. El 80% del territorio está cubierto de hielo, y la falta de infraestructura dificulta la explotación. En 2021, el parlamento groenlandés prohibió la minería de uranio, argumentando que se extraería como subproducto de las tierras raras. Sin embargo, tras las elecciones de marzo de 2025, cinco de los seis partidos apoyan reconsiderar la prohibición.

«La geología es una ciencia que desde el silencio evita los desastres. Nos llaman cuando ocurren grandes cosas, pero estamos para evitarlas. Estamos en todas las cadenas. En un simple gesto como abrir un grifo hay un geólogo para conducir, regular, potabilizar y elevar el agua que llega a tu casa. También para encender la televisión, fabricar un coche o hacer los estudios geotécnicos antes de construir un edificio», concluye.