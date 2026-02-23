Los jugadores de fútbol que habitualmente juegan en cesped artificial, conocen muy bien el caucho que se mete en sus botas después de los partidos, pero nunca hubieran imaginado que las pepitas de uva podría ser el material sostenible que se entremezclará en el campo en un futuro.

Al caucho, la goma que se obtiene del reciclaje de los neumáticos, le ha salido un competidor muy natural que se encuentra dentro de las uvas monastrell. De este modo, las pepitas de uva podrían consolidarse como el relleno más sostenible y natural para los campos de fútbol de césped artificial, una innovación que acaba de dar el salto a Europa de la mano del Ayuntamiento de Murcia.

El campo municipal de Cabezo de Torres se convierte en uno de los primeros de todo el continente en emplear este material orgánico y biodegradable, validado además por la FIFA para instalaciones deportivas de alto rendimiento. El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, presentó esta semana la actuación, que sitúa a Murcia a la vanguardia de la gestión deportiva sostenible en Europa.

El caucho, un microplástico con los días contados

El granulado de caucho procedente del reciclado de neumáticos ha sido durante décadas el relleno estándar de los campos de césped artificial en todo el mundo. Sin embargo, su uso comporta graves inconvenientes: es altamente abrasivo, mancha la ropa y el calzado, puede alcanzar temperaturas de hasta 80 o 90 grados en verano y, sobre todo, libera microplásticos al medioambiente al disgregarse.

La Unión Europea ha tomado nota de este problema y el Reglamento UE 2023/2055 prohíbe la comercialización de este tipo de relleno a partir del 17 de octubre de 2031. La normativa, que clasifica el granulado de caucho como microplástico añadido intencionalmente, no obliga a retirar los campos ya instalados, pero impedirá reponer o instalar relleno nuevo a partir de esa fecha.

Los recicladores europeos procesan cada año alrededor de 150 millones de neumáticos, de los que una parte significativa se destinaba precisamente a campos de fútbol. Sólo en España, más de 10 millones de neumáticos anuales encontraban en esta aplicación su salida como material reciclado.

Un reto millonario para el sector del reciclaje

La prohibición del caucho en el césped artificial supone un desafío de primera magnitud para la industria europea del reciclaje de neumáticos. La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) alerta de que, sin esta aplicación, miles de toneladas de caucho reciclado quedarán sin destino, con el consiguiente riesgo de acumulación o de valorización menos eficiente. El volumen de negocio en riesgo en España supera los 11,3 millones de euros.

Las asociaciones del sector instan a la UE a valorar medidas complementarias —muretes de contención, filtros o sistemas de drenaje— que limiten la dispersión de microplásticos sin necesidad de vetar el material por completo. No obstante, la normativa está en vigor y el horizonte de 2031 se acerca. La transición hacia rellenos orgánicos se convierte así en una prioridad ineludible para los gestores de instalaciones deportivas en todo el continente.

Las virtudes de las pepitas de uva

Frente al caucho, las pepitas de uva ofrecen ventajas ambientales y deportivas de primer nivel. Se trata de un material 100% natural y biodegradable, no tóxico, no abrasivo y que evita el efecto «barco» del balón —esa flotabilidad artificial que distorsiona el juego—, logrando un mayor realismo en las trayectorias. Además, mantiene una temperatura sensiblemente inferior durante los meses de verano, mejorando las condiciones de juego y reduciendo el riesgo de lesiones por contacto con el suelo.

La Región de Murcia cuenta con una posición estratégica para impulsar esta innovación: es la principal productora de uva de mesa de Europa, con una cosecha estimada de más de 236.000 toneladas anuales y el 90% de la producción española. Las pepitas de uva, subproducto de la industria vitivinícola y de la uva de mesa, encuentran así en los campos de fútbol una salida de alto valor añadido dentro de la economía circular.

Murcia, laboratorio europeo del deporte sostenible

La implantación de este sistema en Cabezo de Torres forma parte de la estrategia de modernización de infraestructuras deportivas de la Concejalía de Deportes de Murcia.

La apuesta combina rendimiento deportivo, seguridad para los jugadores y respeto medioambiental, tres pilares que marcarán el futuro de los campos de fútbol en Europa a medida que se acerque el plazo de 2031. El modelo murciano demuestra que la transición al relleno ecológico no es una promesa de futuro: ya rueda sobre el terreno de juego.