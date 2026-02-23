Vuelve la serie de ciencia ficción más emocionante de Netflix: de los creadores de ‘Juego de Tronos’

En marzo de 2024 se estrenó la serie El problema de los tres cuerpos en Netflix que era la adaptación de la novela bestseller del escritor Liu Cixin. Una serie de ciencia ficción de los creadores de Juego de Tronos que no tuvo el éxito que esperaba la plataforma de streaming ya que Netflix creía que se iba a convertir en todo un pelotazo. A pesar de que no cumplió las expectativas de Netflix, la compañía de la gran N Roja decidió rodar la segunda temporada de esta serie de ciencia ficción que se estrenará este 2026, aunque todavía no se ha anunciado la fecha concreta del estreno. Hay que tener en cuenta que Dan Weiss, David Benioff y Alexander Woo, creadores y showrunners de la serie expresaron su deseo de acabar esta compleja historia en cuatro temporadas, pero Netflx finalmente solamente les ha concedido la posibilidad de hacerlo en tres entregas.

Os vamos a ir dado los datos que tenemos de esta segunda temporada de la serie El problema de los tres cuerpos, aunque ya os adelantamos que no son muchos por ahora. Sobre el estreno los rumores apuntan que será entre septiembre y noviembre de 2026, pero como ya os hemos comentado, todavía no hay una fecha fijada.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada de la serie El problema de los tres cuerpos?

Para los que todavía no habéis visto esta serie de ciencia ficción comentaros que el argumento no puede ser más original. Todo comienza cuando una fatídica decisión tomada en la China de los años 60 por la astrofísica Ye Wenjie, la cual contacta con una civilización extraterrestre al borde de la extinción, tiene como consecuencia una amenaza terrible para la humanidad ya que una flota alienígena en camino a la Tierra

Como se explica en la sinopsis de la primera temporada, “reverbera a través del tiempo y el espacio, desencadenando una crisis existencial para la humanidad. Científicos del presente enfrentan una amenaza alienígena inminente derivada de una civilización que busca sobrevivir al caos de su propio sistema planetario”. El título del libro se inspira en la llamada teoría científica de los tres cuerpos que fue estudiada por Newton, entre otros científicos, la cual se centra en que tres cuerpos celestes interactúan gravitacionalmente y como consecuencia pueden provocar órbitas caóticas que son impredecibles y pueden dar lugar a catástrofes.

Esta segunda temporada estará basada en la novela El bosque oscuro que es la segunda entrega de la trilogía escrita por Liu Cixin. Este título se refiere a una conocida teoría científica que afirma que existen multitud de amenazas extraterrestres en el universo que son imposible de detectar y que la humanidad no es consciente el mal que tiene alrededor.

El reparto de la segunda temporada

Si todavía no habéis visto la primera entrega de esta serie no leáis este párrafo porque contiene algunos spoilers. En la primera entrega mueren varios personajes importantes y por diversas causas: la doctora Vera Ye Wenjie, papel interpretado por la actriz Rosalind Chao se suicida, el doctor Armando Gutiérrez, al que da vida el actor Alex Sharp, por la misma causa y Jack Rooney, papel interpretado por el actor John Bradley fallece asesinado por Tatiana. También se puede añadir a Will Downing, al que da vida el actor Alex Sharp, que muere técnicamente al lanzar su cerebro al espacio y, aunque todo sea muy extraño, su conciencia sigue viva.

Por eso ninguno de estos personajes pueden estar en la segunda temporada de El problema de los tres cuerpos. Por ahora lo que sabemos es que estarán los actores Jess Hong como Jin Cheng, Benedict Wong como Clarence «Da» Shi, Jovan Adepo como Saul Durand, Eiza González como Augustina «Auggie» Salazar, Liam Cunningham como Thomas Wade, Marlo Kelly como Tatiana Haas, Ellie de Lange como Ayla, Saamer Usmani como Raj Varma y Sea Shimooka como Sophon.

Además como nuevas incorporaciones en esta segunda temporada de El problema de los tres cuerpos estarán los actores Alfie Allen, David Yip y Jordan Sunshine.

Si os encantan este tipo de series de ciencia ficción y queréis buscar otra interesante hasta que se estrene la segunda temporada de El problema de los tres cuerpos en la plataforma de streaming Apple TV+ están disponibles las series Fundación, basada en la saga de novelas de Isaac Asimov, e Invasión en la que explica llegada de una raza alienígena desde la perspectiva de 5 personas de distintas partes del mundo. También en Netflix se puede ver La señal, en la que una astronauta desaparece y su marido ir a buscarla y The Peripheral en la que una probadora de videojuegos descubre que uno de ellos es demasiado real.