Tráiler de ‘Pressure’: Brendan Fraser es Eisenhower en un drama bélico sobre el desembarco de Normandía

Ha pasado mucho tiempo desde que oímos hablar por primera vez del proyecto. Pero por fin, Focus Features nos muestra un adelanto de Pressure, la épica historia que cuenta los preparativos del Desembarco de Normandía con un Brendan Fraser transformado en el Comandante Supremo de los Aliados, Dwight D. Eisenhower. El día D se ha narrado en incontables películas y documentales, aunque esta será la primera vez en la que se nos muestre en el cine cómo fueron las 72 horas previas al mayor despliegue masivo y simultáneo de tropas desde mar y aire.

Dirigida por Anthony Maras y adaptando la obra teatral homónima de David Haig, Pressure cuenta los preparativos a la maniobra militar más grande de la historia. Eso sí, a diferencia de El día más largo (1962) y Salvar al Soldado Ryan (1998), este filme no se centrará en los soldados y sí en las las decisiones estratégicas y tácticas de los despachos. En el centro de la trama de Pressure tenemos a un vibrante Brendan Fraser como Eisenhower y a Andrew Scott dando vida a James Stagg, el meteorólogo de la Real Fuerza Aérea cuyo pronóstico debe decidir el momento exacto de la operación. Una decisión que podría cambiar el destino del conflicto y el desenlace de la guerra. Se trata de la segunda cinta de Maras desde que en 2018 estrenó Hotel Bombay (también inspirada en sucesos reales). El propio Haig coescribió el guion de su obra en un relato audiovisual que intentará seguir al hombre real tras Eisenhower y el mito en el que terminó convirtiéndose.

Tráiler de ‘Pressure’: otro lucimiento para Brendan Fraser

In the hours before D-Day, one decision changed the world. Based on the untold true story. PRESSURE is only in theaters May 29, starring Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina and Damian Lewis. Watch the trailer now. pic.twitter.com/lpv8O2nD2O — Focus Features (@FocusFeatures) February 19, 2026

El primer adelanto combina secuencias cargadas de tensión en los despachos de los altos mandos militares con panorámicas imponentes de las lluvias torrenciales en la costa de Normandía, generando una tensión dinámica entre espacios. Por el momento parece que el trabajo de Maras no responderá a los epítetos propios del género, siendo más cercana a otras propuestas bélicas que se alejan del campo de batalla, como The Imitation Game (2014).

El reparto de Pressure, aparte de contrar con Brendan Fraser y Andrew Scott, configura su elenco con otros nombres conocidos de la escena hollywoodiense como Kerry Condon (F1: La película), Damian Lewis (Érase una vez en Hollywood), Chris Messina (Heridas abiertas), Tamsin Topolski (Penny Dreadful) y Con O’Neill (The Batman).

Desde que ganó el Oscar al mejor actor por La ballena (2022), Fraser se ha tomado con calma su renacer artístico y profesional. En 2023 tuvo un pequeño papel en Los asesinos de la luna de Martin Scorsese y el pasado 2025 firmó la aplaudida y amable Rental Family. Hace poco, el estadounidense fue noticia al conocerse que regresaría al papel del aventurero Rick O’Conell para La momia 4.

¿Cuándo se estrena?

Pressure tiene un estreno fijado en Estados Unidos el 29 de mayo. Un mes que destaca por la llegada de El diablo viste de Prada 2 y The Mandalorian & Grogu. Aunque en España todavía no existe una fecha oficial para su proyección en cines.