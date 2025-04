Fue uno de los mejores dramas del 2023 y hoy ha llegado a HBO Max: no se olvida fácilmente

Puede que el 2023 fue el año de Oppenheimer y Barbie o por otra parte que la temporada cinéfila recuperase la ilusión del cine español gracias a La sociedad de la nieve. Pero dentro de toda esta ristra de filmes conocidos por el mainstream, se dio una pequeña cinta británica que pasó de puntillas entre el público, aunque su impacto emocional de aquellos que la vieron en su momento no ha ni mucho menos, mermado. Sin querer alargar más este suspense, la película a la que nos referimos es Desconocidos. Uno de los mejores dramas de HBO Max que mezcla el realismo mágico con una interpretación soberbia de Andrew Scott, quien debería haber estado nominado en aquella alfombra roja de los Oscar que concluyó con la victoria del biopic atómico de Christopher Nolan.

Partiendo de la novela Verano con un extraño, la cual tuvo una fantástica adaptación homónima en 1988, Desconocidos está dirigida por Andrew Haigh, siendo uno de esos relatos cinematográficos que termina convirtiéndose con el tiempo en una propuesta de culto. Eso sí, la versión guionizada por el propio Haigh varía bastante de la obra escrita por Taichi Yamada. El cineasta debutó en 2009 con Greek Pete y pronto, demostró su valía autoral a través de trabajos fílmicos como Weekend (2011) o 45 años (2015) y dirigiendo capítulos para series reconocidas a la altura de Looking (2014), The OA (2016). Antes de dejarnos con la boca abierta y erizarnos la piel al extremo con uno de los mejores dramas que podemos encontrar en HBO Max, no podemos pasar por alto otros dos regalos audiovisuales que nos dejó Haigh; Lean on Pete (2017) y la miniserie La sangre helada (2021). En 2026 estrenará Belly of the Beast a través de Lionsgate y con el protagonismo de Ben Stiller y Colin Farrell.

Sin nominaciones en su correspondiente edición de la Academia, Desconocidos sí que encontró por otra parte la consideración en otros festivales y certámenes. Estuvo nominada a 6 premios BAFTA (premios del cine británico) y consiguió la nominación a mejor actor principal en la categoría de drama para Scott en los Globos de Oro. El filme pasó por alto en el circuito final de premios y lo realmente más extraño de todo es que obtuvo el beneplácito generalizado de la prensa especializada.

¿De qué trata ‘Desconocidos’?

La sinopsis oficial de Desconocidos es la siguiente: «Una noche, en su torre casi vacía del Londres actual, Adam tiene conoce casualmente a su misterioso vecino, Harry. Este pondrá su vida patas arriba, a medida que va surgiendo una relación entre ambos, cambiando su cotidiana vida. A Adam le preocupan los recuerdos de su pasado y por ello, termina regresando a su ciudad natal y al hogar de su infancia».

Aparte de la increíble performance del actor de Sherlock (2010) y Ripley (2024), uno de los mejores dramas disponibles en HBO Max no podía cerrar su casting con caras menos conocidas que las de su protagonista. Ahí está Paul Mescal, el actor indie por excelencia (al menos antes de protagonizar Gladiator II), pero también perfiles como Claire Foy, ganadora del Emmy por The Crown (2016) y a Jamie Bell, al que conocimos siendo sólo un niño en Billy Elliot (2000). Con poco más de una hora y media de duración, este retrato íntimo se cierra con Cameron Ashplant (Los amos del aire) y no tiene en su casting más actores relevantes. Pues esta película evoca un sentimiento de nostalgia total que tras su final, no puede olvidarse fácilmente.

El mejor drama de HBO Max

Entre la infinidad de piropos que le llovieron a la cinta en su estreno, destaca su claro impacto emocional de esos que marcan a toda una generación. Bajo el riesgo de querer abarcar demasiado del lado poético, Desconocidos es un bastión de belleza original que juega entre ocasos y amaneceres. Entre el perdón y el trauma. Entre el recuerdo borroso de la felicidad y la fuerza necesaria para seguir adelante.

Con una duración aproximada de una hora y media, Desconocidos llega para ser el mejor drama disponible en HBO Max, aunque esta del mismo modo disponible en Disney +. Si no se tiene acceso a ninguna de estas dos plataformas, los usuarios de Apple TV +, Rakuten TV, Google Play y Prime Video pueden acceder a ella vía alquiler o compra.