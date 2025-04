Tráiler de ‘Mountainhead’: el creador de ‘Succession’ vuelve a reírse de los millonarios para HBO MAX

Desde el primer plano hasta la forma de actuar de sus protagonistas, el primer adelanto de Mountainhead no hace más que recordarnos a Successión. Algo aparentemente normal si tenemos en cuenta que esta nueva película viene de la mano del propio showrunner de la serie de HBO Max, Jesse Armstrong. El parecido es tal que de hecho, no nos extrañaría nada que en algún momento descubriésemos que tanto la ficción seriada de cuatro temporadas como este último filme, pertenecen al mismo universo. De momento todo esto es pura especulación, pero lo que es seguro es que si disfrutaste de los entresijos de la familia Roy, este drama tiene toda la pinta de apuntar a las mismas sensaciones: ser una sátira sobre los grandes millonarios del mundo.

Amstrong regresa al que fue durante un lustro su hogar como plataforma de streaming. Eso sí, en esta ocasión estamos hablando de su debut en el formato del largometraje. Según la premisa principal que él mismo se ha encargado de escribir, la cinta sigue a cuatro magnates tecnológicos con un patrimonio neto combinado de 400 mil millones de dólares, mientras se reúnen una mansión alpina para pasar un fin de semana de esquí y póker. Pero, desgraciadamente, la escapada pronto descarrila cuando se encuentran peleando entre ellos por un colapso global que podría estar amplificado por sus propias plataformas de redes sociales en propiedad. Por supuesto, Amstrong vuelve a rodearse de múltiples caras conocidas. Con Steve Carrell (The Office), Jason Schwartzman (El Gran Hotel Budapest), Cory Michael Smith (Carol) y Ramy Youssef (Pobres criaturas) interpretando a los cuatro acaudalados multimillonarios protagonistas. Con una propuesta que al parecer se concentra únicamente en un espacio y sus alrededores, Mountainhead no pasará por cines y será por tanto, un estreno en exclusiva dentro del catálogo de Max. Bajo una marca que habitualmente tiene sus productos estrellas en el formato de las series…¿Conseguirá batir los récords del servicio de transmisión en la categoría fílmica?

Tráiler de ‘Mountainhead’

Además del cuarteto titular, el resto del casting de Mountainhead se completa con Andrew Daly (Modern Family), Hadley Robinson (Mujercitas), Daniel Oreskes (Pactar con el diablo), David W. Thompson (Blue Ruin) y Ali Kinkade (Runaways), entre otros. La fotografía corre a cargo de Marcel Zyskind, responsable del apartado visual de las dos cintas de Viggo Mortensen como director; Falling (2020) y Hasta el fin del mundo (2023).

Aunque parece que el enfoque del teaser tráiler parece apuntar a un Amstrong en la búsqueda de nuevas historias, su fijación en la disfuncionalidad de los personajes y familias adineradas ayude a aliviar a todos aquellos fans de Succession que piden a gritos una nueva temporada de la serie. No obstante y como ya le contó en su momento a Variety en 2023, cuando la gente leyó el guion nadie le señaló que era un error terminar con la cuarta temporada de la herencia empresarial de los Roy: «Así fue como se lo presenté a mis guionistas, con la esperanza de que me lo desestimaran para ver la manera de hacer más temporadas, porque me encanta trabajar con esta gente. Creo que la forma de la serie transmite una sensación de plenitud y acierto».

Antes de Mountainhead, a Carrell lo veremos coprotagonizando Las cuatro estaciones, la nueva serie creada por la actriz Tina Fey para Netflix. Mientras, Schwartzman estrenará la cinta Oh. What. Fun de Amazon MGM y Smith estará en lo nuevo de Joachim Trier, Sentimental Value. Tras el final de Successión, a Armstrong no le ha ido demasiado bien en el campo del guion, pues ni El día llegará (2019) ni el remake Un desastre de altura (2020) han conseguido cuajar dentro de la opinión de la prensa especializada.

Mountainhead se estrenará en el catálogo de HBO Max estadounidense el próximo 31 de mayo, mientras que para verla en España tendremos que esperar unas horas, con una fecha oficial marcada en el día 1 de junio. Sea como fuere, la cinta es uno de los grandes estrenos exclusivos del streaming de este verano. En la cartelera, por esas fechas en la taquilla ya casi estival tendrá grandes blockbusters del nivel de Misión Imposible: Sentencia final (23 de mayo), Lilo y Stitch (23 de mayo) o La trama fenicia (30 de mayo).