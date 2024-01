Matthew Macfadyen cree que un spin-off de ‘Succession’ sería «altamente improbable» y «extraño»

Succession ha sido una de las series del 2023. Tanto por su calidad, como por la recta final en forma de cuarta temporada que despidió a los acaudalados Roy de la pequeña pantalla. Un nivel que ha sido elogiado por la crítica y por el público, quienes han acuñado a la creación de Jesse Armstrong como uno de los shows más redondos de la historia de HBO. Tal es el éxito, que la connotación en forma de premios era más que esperable. Desde la propia producción, hasta el trabajo de su increíble reparto. Empezando por el recién ganador del Emmy, Matthew Macfadyen, quien interpretó al cínico Tom Wambsgans desde el estreno de la ficción en 2018. Un personaje clave que sentiría un tanto “extraña” una continuación para el producto televisivo.

La conclusión de Succession trajo muchas conversaciones y rumores entre los fans. ¿Era esta la conclusión perfecta para el arco de sus personajes o merecía su historia una continuación? Ya sea en forma de seguimiento formal o de spin-off, lo cierto es que a pesar de lo excelsamente regular que ha sido su desarrollo, muchos aplaudirían la noticia de una nueva temporada o la expansión de ese microcosmos de multimillonarios a través de alguno de sus personajes secundarios. Sin embargo, Macfadyen cree las esperanzas puestas en ello son improbables.

“Yo diría: ‘Nunca digas nunca’, pero es muy poco probable. Pero dependerá de lo que Jesse Armstrong quiera hacer, pero creo que el instinto de Jesse y todos nosotros es que terminó en el lugar correcto”, explicaba el actor de Orgullo y prejuicio. Después, aseguró que incluso una nueva serie sobre alguno de los personajes se vería “extraña”: “En cierto modo no lo atamos, simplemente lo dejamos…para que siguieran en su extraño y asqueroso mundo. Por muy agradable que sería volver a trabajar con todos, creo que sería extraño hacer un spin-off”. Y es que sus palabras tienen mucho sentido, sobre todo si entendemos que poco a poco, Succession se fue convirtiendo en una narración que vertebraba su peso dramático en un ejercicio de interpretación coral.

Una gran temporada para Macfadyen

El intérprete británico fue nominado al Emmy hasta tres veces por su papel secundario en Successsion, llevándose por primera vez el premio en el 2022. Este año, consiguió una nominación al premio Screen Actors Guild y se llevó a casa el Globo de oro al Mejor Actor de Reparto. La pasada madrugada se convirtió en el ganador número 75 de los Emmy, después de un rol que, seguramente, le haya quitado esa “etiqueta” de actor de película de época que siempre ha llevado consigo desde el inicio de su carrera.

En el futuro, podremos ver a Macfadyen en la película Holland, Michigan junto a Nicole Kidman y Gael García Bernal. También dará el salto al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), con un papel desconocido en Deadpool 3.

La repercusión y logros de Succession sigue demostrando que, a pesar de los años, HBO es todavía la creadora reina de la gran pantalla desde que revolucionase el lenguaje televisivo con Los Soprano.

‘Succession’: Un final prematuro para los tiempos que corren

La grandeza de Succesion para de igual manera por encontrarse en las antípodas de lo que hoy en día conocemos como “fenómeno de la pequeña pantalla”. Es habitual ver series exitosas que alargan sus tramas, perdiendo calidad por no saber cuando pone el punto final a su historia. Una despedida que Armstrong, tenía miedo de que estuviese produciendo muy pronto, a pesar de que siempre pensó que lo más adecuado era preparar una última temporada.

“Mi sensación es que debíamos hacer una última temporada completa en lugar de alargarla. Pero también tenía miedo de decir adiós rápido a todas las relaciones y oportunidades, de dejar dinero creativo sobre la mesa, lamentando todas las tramas secundarias que no se escribirían, los chistes no contados”, contaba Armstrong en el libro Succession: Season Four: the Complete Scripts.

El último episodio estableció un récord de audiencia dentro de HBO, el cual obtuvo una gran relevancia para el personaje de Tom, el cual siempre había tenido esa perspectiva de perdedor y trepa sobre la serie. Una inferioridad que para el showrunner fue igualada tras ese trágico capítulo final: “Para mí fue un momento de igualdad, como nunca antes había sido el caso en esa relación. Tom siempre ha sido sumiso. Ahora tiene este estatus, pero su estatus es contingente. De eso trata todo el episodio”.

Succession tenía hasta 27 nominaciones en su despedida, llevándose 6 Emmy, entre los que se encontraba el premio a mejor serie dramática y los galardones también para otros miembros de su reparto, como Kieran Culkin y Sarah Snook.