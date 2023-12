La miniserie de HBO con una sola temporada que vas a ver del tirón

Una de las joyas que se pueden encontrar en el catálogo de HBO Max es la serie Show Me a Hero. La historia está basada en los sucesos que ocurrieron en la localidad Yonkers (Nueva York) entre finales de los años 80 y principios de los 90.

Show Me a Hero es una brillante serie inspirada por el libro homónimo de Lisa Belkin, una periodista de The New York Times, en el que se contaba la lucha de un vecindario de esa localidad contra los que no querían cumplir la orden del juez que les obliga a la construcción de viviendas de protección oficial no segregada. Los que están en contra son algunos de los concejales del ayuntamiento y numerosos vecinos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los habitantes son de raza blanca y no quieren que se cumpla la sentencia.

Una ficción de solo 6 episodios que se estrenó en 2015 creada por David Simon y William F. Zorzi y dirigida por Paul Haggis, conocido por su trabajo en Crash y Million Dollar Baby. David Simon es el responsable de series como la famosa The Wire, The Corner, Generation Kill o Treme.

Una dura lucha vecinal y un joven alcalde

La serie Show Me a Hero cuenta como después de un largo proceso judicial el juez federal Leonard Sand dicta una sentencia en 1987 por la que obliga al ayuntamiento de la localidad Yonkers a cumplir una orden de desegregación. Esta obliga a construir 200 viviendas protegidas en diferentes barrios de clase media del Este que cuentan con una mayoría de vecinos de raza blanca.

Los problemas surgen en la localidad cuando varios representantes públicos se niegan a acatar la orden judicial. A raíz de este suceso, Nick Wasicsko, un joven e idealista concejal del partido demócrata de tan solo 28 años, decide presentarse a las elecciones locales de 1987 y ante todos los pronósticos gana estos comicios con un programa que promete apelar la sentencia del juez federal Leonard Sand. El nuevo alcalde está dispuesto a cumplir con sus promesas a los ciudadanos.

Su opinión da un giro de 180 grado cuando el ayuntamiento de Yonkers es condenado por desacato y esto puede suponer la bancarrota del consistorio al tener que enfrentarse a multas millonarias. El nuevo alcalde tiene que defender la desegregación de Yonkers y a enfrentarse a los concejales que no están de acuerdo y a un movimiento vecinal cada vez más fuerte que se siente traicionado y está formado por los vecinos afectaos por la decisión como jóvenes en paro, viudas o madres solteras.

El reparto de Show Me a Hero

El protagonistas de esta original serie es el valiente alcalde Nick Wasicsko, papel que interpreta magistralmente el actor Oscar Isaac. También cuentan con un papel de peso los personajes de Nay Noe (Carla Quevedo), la esposa del recién elegido alcalde, Vinni Restiano (Winona Ryder), la presidenta del Consejo de Yonkers y favorable a la integración y Oscar Newman (Peter Riegert), el arquitecto e impulsor del plan de desgregación de la localidad de Yonkers.

Además, en esta serie son una pieza fundamental para la trama los personajes que están inmersos en el conflicto como Norma O’Neal (LaTanya Richardson), una asistente social con una discapacidad visual, Billie Rowan (Dominique Fishback), un joven de los barrios marginales que se relaciona con un criminal local y Robert Mayhawk (Clarke Peters), un asesor vecinal contratado para ayudar en el realojo a las viviendas sociales. Por último, en el reparto de esta serie están también los actores Alfred Molina, Bob Balaban, Jon Bernthal, Michael Stahl-David, Catherine Keener, Natalie Paul o Ilfenesh Hadera.

Show Me a Hero es una serie perfecta para los que quieran disfrutar de otra de las ficciones de David Simon, conocido por su trabajo en The Wire. Una de las mejores series que se pueden ver en la plataforma de streaming HBO.