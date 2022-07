‘The Wire’ cumple 20 años: 5 curiosidades sobre una de las mejores series de la historia

The Wire está considerada, junto a Los Soprano, como una de las mejores series de la historia de la televisión. Pero a diferencia del show protagonizado por James Gandolfini, The Wire buscaba acercarse a la realidad de los bajos fondos de Baltimore, porque su criminalidad y crueldad superaba a todas luces a la ficción. El trabajo de investigación de su creador, David Simon llegó a completar 5 temporadas, con una lista total de 60 episodios. Comenzó a emitirse el 2 de junio de 2002 y el 9 de marzo de 2008 se cerró el circulo de una serie inolvidable con un capitulo su capítulo final. Estos días, The Wire ha cumplido 20 años y para celebrarlo repasamos 5 curiosidades sobre su producción:

1-Policías y criminales: versión real

Una buena parte de los actores de reparto que interpretaban papeles residuales eran policías, políticos o antiguos criminales reales de la propia ciudad de Baltimore. Lo más curioso de todo, es que algunos de los criminales que aparecen en las temporadas de The Wire salen junto a policías que en algún momento, los habían arrestado fuera de la ficción. Por ejemplo Felicia Pearson, quien interpretó al personaje del mismo nombre, tuvo varios problemas con la ley desde los 14 años.

2-Dificultades para Sonja Sohn

Sonja Sohn interpretó a la oficial Kima Greggs, uno de los personajes femenino principales de la serie. La actriz señaló que tuvo problemas para asimilar su personaje en la primera temporada ya que ella misma había nacido en un gueto, presenciando en sus carnes escenas de brutalidad policial.

3-El spin-off que no salió

Como toda gran serie, estuvo a punto de suceder un spin-off de título The hall, centrado en el lado más político de la serie. HBO terminó descartando la idea, entre otras cosas porque la serie original no tenía una gran repercusión a nivel de audiencia.

4- Ni un Emmy

¿Cómo es posible que uno de los shows televisivos mejor valorados de la historia no recibiese ni un solo Emmy? Por hacer un balance comparativo, Juego de tronos se llevó 57 Emmys y Friends 62.

5-Sin fama, sin share

Del mismo modo que no obtuvo ningún tipo de reconocimiento en los premios televisivos, tampoco obtuvo buenos resultados de share, llegando a tener una audiencia de menos de un millón en su última temporada, por contraposición, una serie como Breaking Bad llego a los 10 millones de espectadores en su final.