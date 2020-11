Estas son las 5 películas inspiradas en obras de Jane Austen que no puedes dejar de ver

Jane Austen es una de las escritoras que ha roto esquemas convirtiéndose en todo un referente totalmente atemporal. Sus protagonistas podría ser mujeres reales de su tiempo que sin la pluma de esta escritora nunca habrían sido inmortalizadas. En estas tardes en las que apetece un buen libro o una película nada mejor que obras atemporales. Algunas de ellas las habremos visto más de una vez, pero en general nunca cansan. Jane Austen es un referente en todos los sentidos que ha sido la fuente de maravillosas películas y está a punto de ser crearse una nueva serie basada en sus libros. Para ir recordando un poco sus novelas, nada mejor que alguna de estas películas.

Las 5 películas inspiradas en obras de Jane Austen que no puedes dejar de ver

Sentido y Sensibilidad de Ang Lee es un clásico que no puedes olvidar. Esta película del año 95 puede ser una de las primeras tomas de contacto con la obra de una escritora atemporal. Jane Austen creó esta maravilla en la que la vida de una joven que no está dispuesta a casarse sino es por amor llega a la gran pantalla. En unos días en que los matrimonios se basaban en dinero y no en amor, esta novela fue realmente inspiradora. Trasladada a la sociedad actual nunca se debe juzgar a una persona, el amor acaba siendo algo que se genera de forma espontánea. Una dualidad entre satisfacer los deseos de la sociedad o los padres que desean lo mejor y una misma que desea enamorarse de verdad, es lo que se puede ver en esta película.

El diario de Bridget Jones de Sharon Maguire es la actualización de las novelas de Austen. Ver esta película es comprobar como se produce una idealización del amor de la nada. Todo es posible ante una mujer que busca desesperadamente esas mariposas en el estomago o unas cualidades que conviertan una relación cualquiera en algo maravilloso. Bridget no se conforma como las protagonistas de las novelas de Jane Austen, quieren más y más, descubrirse a ellas mismas y encontrar a la persona que las quiera de forma incondicional. La segunda parte de esta película es igual de buena que la primera, con un toque cómico necesario en estos tiempos que corren.

La joven Jane Austen nos ayudará a entender un poco más a esta brillante escritora. Si tenemos todas las novelas de Austen colocadas por orden alfabético en el salón no podemos dejar de ver esta película protagonizada por Anne Hathaway. Si hay algo que condicionó a esta mujer totalmente atípica de su época es el hecho de que quiso ser ella misma en todos los sentidos. Su carrera dedicada a las letras y a grandes novelas no era lo normal en esos días en los que la mujer ocupaba un papel secundario. Como las protagonistas de sus novelas se atrevió a elegir al hombre con quien compartir su vida, un privilegio que en aquellos tiempos no era común.

Emma de Douglas McGrath es una película de los años 90 inspirada en la novela de Jane Austen. Una joven casamentera especialista en encontrarles pareja a sus amigas vive con un pequeño dilema en mente encontrar para ella el amor de su vida. La vida en un pequeño pueblo cobra sentido y nos traslada a un lugar idílico, donde todo el mundo se conoce, parece más fácil casarse o encontrar marido, pero puede que no lo sea. Una de esas películas ideales para ver una tarde lluviosa con un buen bol de palomitas dispuesta a disfrutar de todo lo que nos enseña esta película con un punto de ironía necesario.

Orgullo y prejuicio es la historia de las hermanas Bennet. Esta es una de las mejores películas de Jane Austen que se han hecho nunca. Dejar a un lado el orgullo y pensar en el amor es algo que las protagonistas de esta película hacen. Varias peticiones de mano y una insistencia que lleva al señor Darcy a convertirse en todo un icono de una novela o película con un final con lágrimas incluidas. En esos días en los que se necesita creer en el amor un poco más, esta película nos puede mostrar una visión distinta de las relaciones. Lo importante es siempre invisible a la vista. Con buenos actores protagonistas y un guion perfectamente adaptado a los tiempos que corren, esta obra maestra merece la pena verse una y otra vez.

Estas 5 películas son una buena opción para pasar la tarde, al igual que cualquiera de las novelas de Jane Austen, una mujer que se adelantó a su tiempo y nos enseñó la importancia del amor. La irracionalidad de un sentimiento que nace de la nada, sin control y se extiende hasta convertirse en unos pilares fundamentales de nuestra vida. Sin amor no se puede vivir y sin alguna de estas películas o novelas es casi imposible entender la verdadera esencia de este sentimiento.