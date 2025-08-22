Un ex trabajador de Dabiz Muñoz cuenta la verdad de trabajar en DiverXO y es para alucinar: «Muchos no aguantan…»

Dabiz Muñoz (Madrid, 1980) es uno de los cocineros más reconocidos a nivel global. Su restaurante DiverXO, con tres Estrellas Michelin, se ha convertido en un emblema de la gastronomía internacional. Sin embargo, detrás de esa experiencia culinaria única que enamora a comensales de todo el mundo, se esconde un modelo de trabajo muy exigente que no todo el mundo consigue soportar.

En una entrevista reciente en el podcast «Un chino y medio», Jiale Pan, un chef chino que trabajó en DiverXO, ha compartido algunos detalles muy interesantes sobre su experiencia personal y profesional en el restaurante de Dabiz Muñoz. Su testimonio se ha hecho viral en redes sociales.

¿Cómo es trabajar en DiverXO?

Según cuenta Jiale Pan, envió su currículum en plena pandemia, un momento de gran incertidumbre en el sector de la hostelería. Para su sorpresa, apenas tres días después recibió un correo electrónico en el que le convocaban a una entrevista.

La entrevista, según recuerda, fue con Pablo Soriano, mano derecha de Muñoz, quien le hizo una serie de preguntas para evaluar su actitud frente a la exigencia que caracteriza a DiverXO. Una de las cuestiones que le plantearon fue si estaba dispuesto a soportar un ritmo de trabajo «muy duro».

Al describir su paso por el restaurante, Jiale Pan resume la experiencia con dos palabras: «rápido» y «bien». Ambas definen lo que se espera de los trabajadores: que sean veloces en la ejecución y que, al mismo tiempo, no descuiden la perfección en cada detalle.

En cuanto a las jornadas laborales, según explica, no había un horario fijo de entrada, ya que dependía de los servicios programados. Lo más temprano podía ser a las 07:00 horas, mientras que la salida solía producirse pasada la medianoche, alrededor de las 00:00 o 01:00 horas. Teniendo en cuenta este nivel de exigencia muchos trabajadores abandonan el restaurante al poco tiempo de incorporarse, algunos incluso el primer día.

El sueldo en DiverXO

Uno de los aspectos que más curiosidad despierta es el salario que reciben los empleados en un restaurante de tanta fama. En este punto, Jiale Pan se muestra sincero: empezó cobrando 1.200 euros al mes y, con el tiempo, su sueldo ascendió a 1.400 euros.

Aunque estas cantidades puedan sorprender a quienes imaginan sueldos elevados en un establecimiento de tres Estrellas Michelin, lo cierto es que son cifras habituales en el sector. De hecho, Jiale Pan explica que muchas personas están dispuestas a trabajar incluso gratis en restaurantes de este nivel con el único objetivo de aprender y sumar experiencia para su carrera.

Jiale Pan insiste en que su paso por DiverXO fue más una inversión que un trabajo convencional. Aprendió técnicas, conceptos y formas de organización que difícilmente habría podido adquirir en otro lugar.

Hostelería de alta gama

El testimonio de Jiale Pan no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, y miles de usuarios han reaccionado a sus palabras. Esto ha dado lugar a un intenso debate acerca de si realmente es sostenible un modelo de trabajo que exige jornadas maratonianas y un ritmo de presión constante. Estas cuestiones no son nuevas, pero cobran fuerza cada vez que alguien cuenta su experiencia dentro de uno de los grandes templos gastronómicos.

Algunos expertos consideran que estas dinámicas de trabajo rozan la precariedad. Señalan que bajo el pretexto de «aprender de los mejores», se normalizan horarios excesivos y salarios que difícilmente compensan el esfuerzo. Bajo su punto de vista, se ha normalizado el hecho de «romantizar» el sacrificio, idealizando la dureza del trabajo como un requisito indispensable para tener una carrera profesional de éxito.

Sin embargo, también hay quienes lo interpretan de una manera completamente distinta. Para ellos, tener la oportunidad de trabajar en restaurantes de renombre como DiverXO es todo un privilegio. Más allá de las técnica culinarias, lo que realmente aprenden los cocineros son cualidades como la capacidad de trabajar bajo presión, rigor y disciplina.

Claro que el testimonio de Jiale Pan sobre DiverXO no es exclusivo de este restaurante. Alrededor del mundo, existen multitud de relatos de cocinero que han trabajado en restaurantes de renombre con condiciones muy exigentes. No todos son capaces de soportar la presión, algunos abandonan incluso después de un único servicio.

La dureza de la alta cocina también lega al público general. Muchos comensales, cuando pagan cantidades elevadas por comer en DiverXO u otros restaurantes similares, desconocen el gran esfuerzo que hay detrás de cada plato. En este contexto, cuando salen a la luz testimonios como el de Jiale Pan, hay quienes se preguntan si realmente es ético sostener este modelo de trabajo.

Lo que está claro es que el testimonio de Jiale Pan ofrece una mirada honesta a lo que significa trabajar en DiverXO. Las jornadas son largas, la presión es constante y el salario no siempre corresponde con el sacrificio. Pero, al mismo tiempo, representa una de las experiencias más valiosas que un chef puede vivir.