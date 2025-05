Increíble pero cierto: este restaurante de Barcelona tiene una estrella Michelin y un menú del día por 38€

La guía Michelin siempre ha señalado a Barcelona como una de las mejores ciudades para vivir de lujo, pero hay un restaurante que ha sido premiado con una estrella y se escapa de esa regla.

Siempre que pensamos en un restaurante con estrella Michelin imaginamos precios que superan los 200 euros, pero en Prodigi han conseguido servir hasta un menú del día.

Bajo los mandos de Jordi Tarré han creado una oferta espectacular. Comer allí sólo cuesta 38 euros y el menú degustación es mucho más barato que en otros locales de alta cocina: el precio es de 90 euros.

El restaurante estrella Michelin con el menú del día más barato

Prodigi está ubicado en una de las mejores zonas de Barcelona. De hecho, su nombre es un juego de palabras entre las tres emblemáticas calles donde confluye: Girona, Diagonal y Provença.

Uno de los aspectos más llamativos del restaurante es que no cuenta con una carta descomunal, sino que han apostado por una oferta breve pero en la que todos los platos merezcan la pena.

La clave de Jordi Tarré es utilizar productos muy frescos y una técnica que ha perfeccionado durante años en cocinas famosas como Hisop, El Celler de Can Roca, Nectari o experiencias internacionales en The Fat Duck y Ametsa with Arzak Instructions.

Pero más allá de la calidad en su cocina, lo que ha llamado la atención de todos los comensales es el precio. Por 38 euros, bebida no incluida, ofrecen un menú del día fantástico.

Siempre incluye un primero, segundo a elegir y postre. Entre las últimas elaboraciones que han ofrecido en el menú destacan las emulsiones de setas con alcachofas confitadas, guisantes a la catalana con sabayó de cardamomo negro, carrillera de ternera glaseada con partmentier y setas o pescado de lonja con salsa tandoori masala y chirivía.

Respecto a los postres, nuestra recomendación es que intentes probar el helado de topinambur con mousse de chocolate y frutos rojos.

El restaurante barcelonés con un menú degustación de auténtico lujo

Una ventaja de Prodigi es que, si reservas con algo de tiempo, no vas a tener problemas para visitarlos. Están abiertos todos los días excepto los domingos y los lunes.

Si quieres gastarte un poco más de dinero, deberías probar su menú degustación. Seguramente, es el motivo principal por el que han logrado su estrella Michelin.

En la mayoría de locales de alta cocina, un menú de esas características supera los cientos de euros. En Prodigi sólo cuesta 90 euros y si quieres maridaje tendrás que añadir 40 euros al precio. A los amantes del vino les merece la pena.

Más allá de la estrella Michelin: los clientes eligen al mejor local

Conseguir una estrella Michelin siempre da prestigio y presencia en los medios de comunicación, pero el mejor halago que puede recibir un restaurante es la opinión de sus clientes.

«Quiero felicitar al chef Jordi Tarrés y a su equipo por su magnifica labor. Magnífica experiencia. Local aconsejable al 100%», comentaba un comensal.

Otro cliente destacaba los mismos puntos positivos: «Maravilloso lugar para comer o cenar en un ambiente agradable con muy alta calidad. Los precios son razonables y el servicio es realmente excelente».