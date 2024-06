¿Qué es el Día D?: 80 años del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial

El Día D, 6 de junio de 1944, fecha del desembarco de Normandía, se marca en rojo como la mayor maniobra de este tipo de la historia: la Operación Overlord, el desembarco de las tropas aliadas en la Francia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La operación se planeó y ensayó durante meses. El mal tiempo retrasó los planes, pero el 6 de junio de 1944 miles de barcos, apoyados desde el aire, salieron de la costa sur de Inglaterra y llevaron a unos 150.000 soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países aliados a las playas de Normandía en Francia. Su objetivo: liberar Francia y luego avanzar hacia Alemania para poner fin al dominio nazi en toda Europa en la Segunda Guerra Mundial.

En las primeras horas del 6 de junio, al amparo de la oscuridad, miles de paracaidistas estadounidenses y británicos descendieron en Normandía desde más de 1.200 aviones. Posteriormente, se produjo el mayor bombardeo naval jamás visto, que comenzó a las 5:30 de la mañana y se prolongó durante 40 minutos. Acorazados estadounidenses apoyados por cruceros y destructores y la Royal Navy británica con un grupo similar de buques, bombardearon emplazamientos de cañones y posiciones defensivas alrededor de las playas designadas.

El amanecer del 6 de junio trajo consigo además una oleada de buques, que transportaron a más de 150.000 tropas de tierra estadounidenses, británicas, canadienses y francesas que asaltaron unas cincuenta millas de costa en el norte de Francia.

Pegasus Bridge very busy this morning – full of British and American veterans

A warm up for the imminent Pegasus Museum Service

“The Battle for the bridge” was the first battle of D Day with 181 men capturing this bridge with six airspeed horsa gliders@LBC pic.twitter.com/9AnOKAOkCM

— Henry Riley (@HenryRiley1) June 5, 2024