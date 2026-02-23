Los therians cancelan su quedada en Ceuta por el «acoso» de los ceutíes: «Mejor evitar problemas»

El colectivo therian de Ceuta ha cancelado la quedada que había previsto en la Plaza de los Reyes tras denunciar «burlas, bullying y faltas de respeto» por parte de los vecinos de la ciudad autónoma en redes. Los organizadores han sostenido que el encuentro en un espacio público ya no ha sido viable y han temido que acabe en problemas.

La decisión se ha anunciado desde la cuenta de TikTok Therians_Ceuta, donde se ha difundido un comunicado en el que los impulsores han expresado su decepción. Han explicado que el objetivo inicial ha sido crear «un espacio tranquilo donde poder expresarnos y conocer gente con intereses similares», desde una actitud «sana, respetuosa y abierta».

Sin embargo, han asegurado que en los últimos días han recibido una reacción muy distinta a la esperada. Según su versión, han sido objeto de comentarios ofensivos, burlas constantes y situaciones de acoso, tanto en redes sociales como en mensajes privados, por intentar visibilizar una identidad que consideran desconocida para buena parte de la sociedad.

«Hoy venimos a dar una noticia que nos duele bastante», han señalado al confirmar que la quedada therian prevista en Ceuta ha quedado cancelada. Han añadido que no lo han decidido a la ligera y que han optado por protegerse y evitar «problemas y malos momentos».

El temor se ha reforzado por lo ocurrido en Barcelona, donde un encuentro similar convocado en redes sociales ha terminado sin la presencia de los propios therians, pero con una concentración masiva de curiosos. Según la información facilitada por las autoridades, hasta 3.000 personas han acudido a la quedada para grabar y observar a los seguidores de este fenómeno.

La ausencia de los convocantes no ha impedido que la situación haya derivado en altercados. Hacia las 21:00 horas, la concentración ha degenerado en lanzamiento de objetos y destrozos de mobiliario urbano, y ha sido necesaria la intervención de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra para dispersar a la multitud. Como consecuencia, se han practicado varias detenciones: tres menores por desórdenes públicos y una persona mayor de edad.

Con ese precedente, los organizadores en Ceuta han advertido de que una reunión pública puede atraer no solo a interesados, sino también a curiosos y grupos con intención de ridiculizar o provocar.